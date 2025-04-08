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Финансы

Туроператоров Казахстана попросили доначислить налоги

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 15:22 Фото: freepik
Компании в сфере туризма получили уведомления от налоговых органов с требованием доплатить налоги за фактическую отправку туристов на отдых за границу, сообщает Zakon.kz.

Туристические компании обеспокоены, что последствиями этого станет рост цен на путевки практически на треть от их стоимости. Как сообщил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев 8 апреля 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства, состоялись переговоры между туркомпаниями и Комитетом госдоходов.

"Уведомления были отправлены, потому что во многих сделках КГД произвел доначисление налогов, которые, по мнению КГД, субъекты турбизнеса в свое время не оплатили. Мягко говоря, уклонились. Никакого преступного состава здесь нет, просто они должны отреагировать на доначисление и возместить. Либо доказывать свою правоту в суде", – сказал Ержан Еркинбаев.

Он отметил, что Минфин в этих вопросах идет навстречу туркомпаниям. Заново пересматривается каждая сделка и история бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Комитете госдоходов МФ провели анализ по 633 налогоплательщикам. 102 в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода.

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Бауыржан Муканов
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