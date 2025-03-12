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Финансы

КГД: Строительные компании доплатили 17 млрд тенге налогов

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 16:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Комитете госдоходов МФ РК провели анализ по 633 налогоплательщикам, в том числе 172 работающим в строительной отрасли, включая всех крупных застройщиков. 102-м в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода, сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 12 марта 2025 года налогоплательщиками представляются дополнительные формы отчетности и производится доплата налогов, уже уплачено 17 млрд тенге, в том числе оплата произведена компаниями BI Group и BAZIS. Сверка данных продолжается", – сообщили в Комитете госдоходов.

Кроме того, отмечается, что отдельные крупные строительные компании выступают с инициативой профинансировать и совместно с КГД разработать цифровые решения для прозрачности финансовых потоков и пресечения теневых схем в сфере строительства.

В КГД призвали налогоплательщиков строго соблюдать требования налогового законодательства, так как в случае неисполнения уведомлений налоговыми органами будет инициировано проведение комплексных налоговых проверок.

Ранее сообщалось, что 28 февраля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на рабочем совещании обратился к крупным компаниям, в том числе известным застройщикам BI Group и BAZIS, с требованием "в течение двух недель сдать в налоговые органы дополнительные налоговые декларации и уплатить справедливые суммы налогов". 

1 марта стало известно, что органами государственных доходов компании BAZIS-А направлены уведомления о занижении налогооблагаемых доходов на сумму 4,6 млрд тенге, компании BI Group – на сумму 11,9 млрд тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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