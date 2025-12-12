Туроператор обманул несколько жителей Алматы

Десятки алматинцев потеряли свои деньги и не могут улететь на отдых за рубеж, сообщает Zakon.kz.

В этом они обвиняют туроператора, который не выполнил свои условия. В результате люди остались без денег и без заветного путешествия. Сейчас они просят лишь вернуть свои деньги, передает Almaty TV.

"В управление полиции Ауэзовского района поступило коллективное заявление граждан. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РК. Будут обеспечены принципы полноты, объективности всесторонности, по результатам чего приняты процессуальные решения", – рассказала официальный представитель ДП Салтанат Азирбек.

Чтобы не стать жертвой мошенничества при выборе турагентства, специалисты советуют соблюдать несколько правил. В первую очередь – проверять, состоит ли агентство или туроператор в системе "Туристік Қамқор". Это легко сделать через официальный сайт.

"Кроме того, важно запросить туркод, договор, маршрутную квитанцию и подтверждение брони, не скрин, а именно официальные документы", – говорится в репортаже.

Ранее стало известно, что жительница Астаны хотела получить водительские права, минуя экзамены, но попалась на мошенничестве.