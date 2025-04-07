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Финансы

Инфляция в Казахстане дошла до 10%: виноваты продукты и ЖКХ

монеты график, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:27 Фото: pexels
Годовая инфляция в Казахстане достигла 10%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем в феврале, когда она составляла 9,4%. Месячная инфляция, однако, замедлилась и составила 1,3% по сравнению с 1,5% в предыдущем месяце, сообщает Zakon.kz.

Основные факторы инфляции

Продовольственные товары, по данным статистики, выросли в годовом выражении на 7,6%, а в месячном – на 1,6%. Сильнее всего подорожали:

  • Картофель (+66,4%),
  • Лук репчатый (+32,2%),
  • Капуста (+27,3%),
  • Минеральная и питьевая вода (+17,1%),
  • Масло подсолнечное (+16,8%),
  • Кондитерские изделия (+15%),
  • Помидоры (+14,9%),
  • Бананы (+14,6%),
  • Алкогольные напитки и табачные изделия (+13%),
  • Масло сливочное (+12,2%),
  • Фруктовые и овощные соки (+11,4%),
  • Говядина на (+11,2%),
  • Прохладительные напитки (+11,1%),
  • Рыба и морепродукты (+10,6%).

Снижение цен наблюдается на гречневую крупу (17,7%), яйца (8,3%), морковь (7,4%), и рис (6,3%).

Непродовольственные товары увеличились в годовом выражении на 9,1%, а в месячном – на 0,8%.

Больше всего (по отношению к марту 2024 года) выросли в цене:

  • Аудиовизуальное оборудование (+48%),
  • Ювелирные изделия и часы (+26,6%),
  • Новые легковые автомобили (+21,6%),
  • Ковры и другие покрытия для пола (+13,9%),
  • Одежда (+10,9%),
  • Обувь (+11,7%),
  • Сжиженный газ в баллонах (+23%),
  • Дрова (+14,8%).

Платные услуги показали самый высокий рост – на 14,3% за год.

В частности, услуги ЖКХ подорожали на 16%, включая:

  • Тарифы на холодную воду (+88,4%),
  • Водоотведение (+23,7%),
  • Центральное отопление (+19%),
  • Горячую воду (+14,6%),
  • Электроэнергию (+14,3%),
  • Газ, транспортируемый по распределительным сетям (+13,3%),
  • Вывоз мусора (+11,1%),
  • Оплату за содержание жилища (+11%).

Другие услуги:

  • Услуги организации комплексного отдыха увеличились на 47,3%
  • Услуги связи на 13,9%
  • Здравоохранение на 13,4%
  • Техническое обслуживание и ремонт личных автотранспортных средств на 12,9%
  • Парикмахерские и заведения личного обслуживания на 12,6%
  • Общественное питание на 11,3%
  • Отдых и спортивные мероприятия на 9,2%
  • Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,6%
  • Городским автобусом на 11,2%
  • Воздушным пассажирским транспортом на 10%
  • Оплата за аренду жилья повысилась на 14,9%

Наибольшую инфляцию в марте зафиксировали в Астане (13,3%), Карагандинской (12,1%) и Акмолинской (12%) областях. В этих регионах рост цен был выше среднереспубликанского уровня.

Из-за чего растет инфляция?

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,9 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта) и здравоохранение (1,2 процентных пункта). Услуги ЖКХ также сыграли значительную роль, подорожав на 16% и внося 1,8 процентных пункта в общую инфляцию.

В годовом выражении мясо и мясопродукты подорожали на 8%, фрукты и овощи на 11,9% (вклад в инфляцию в 0,9 и 0,7 процентных пункта соответственно). Удорожание масел и жиров на 13,1%, молочных продуктов на 6,1% внесло вклад по 0,3 процентных пункта, безалкогольных напитков (на 9,9%), хлебобулочных изделий и круп (на 3,1%) – по 0,2 процентных пункта в годовую инфляцию.

Одежда подорожала на 10,5%, обувь на 11,7% и внесли вклад в инфляцию в 0,6 и 0,4 процентных пункта соответственно.

Ранее мы сообщили, что основной причиной роста цен может стать обвал нефтяных котировок, что, в свою очередь, стало следствием глобального экономического конфликта. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин на товары из 183 стран. Эти меры стали катализатором нового витка торговой войны, которая косвенно ударила по Казахстану.

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Андрей Валентинов
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