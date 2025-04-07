Инфляция в Казахстане дошла до 10%: виноваты продукты и ЖКХ
Основные факторы инфляции
Продовольственные товары, по данным статистики, выросли в годовом выражении на 7,6%, а в месячном – на 1,6%. Сильнее всего подорожали:
- Картофель (+66,4%),
- Лук репчатый (+32,2%),
- Капуста (+27,3%),
- Минеральная и питьевая вода (+17,1%),
- Масло подсолнечное (+16,8%),
- Кондитерские изделия (+15%),
- Помидоры (+14,9%),
- Бананы (+14,6%),
- Алкогольные напитки и табачные изделия (+13%),
- Масло сливочное (+12,2%),
- Фруктовые и овощные соки (+11,4%),
- Говядина на (+11,2%),
- Прохладительные напитки (+11,1%),
- Рыба и морепродукты (+10,6%).
Снижение цен наблюдается на гречневую крупу (17,7%), яйца (8,3%), морковь (7,4%), и рис (6,3%).
Непродовольственные товары увеличились в годовом выражении на 9,1%, а в месячном – на 0,8%.
Больше всего (по отношению к марту 2024 года) выросли в цене:
- Аудиовизуальное оборудование (+48%),
- Ювелирные изделия и часы (+26,6%),
- Новые легковые автомобили (+21,6%),
- Ковры и другие покрытия для пола (+13,9%),
- Одежда (+10,9%),
- Обувь (+11,7%),
- Сжиженный газ в баллонах (+23%),
- Дрова (+14,8%).
Платные услуги показали самый высокий рост – на 14,3% за год.
В частности, услуги ЖКХ подорожали на 16%, включая:
- Тарифы на холодную воду (+88,4%),
- Водоотведение (+23,7%),
- Центральное отопление (+19%),
- Горячую воду (+14,6%),
- Электроэнергию (+14,3%),
- Газ, транспортируемый по распределительным сетям (+13,3%),
- Вывоз мусора (+11,1%),
- Оплату за содержание жилища (+11%).
Другие услуги:
- Услуги организации комплексного отдыха увеличились на 47,3%
- Услуги связи на 13,9%
- Здравоохранение на 13,4%
- Техническое обслуживание и ремонт личных автотранспортных средств на 12,9%
- Парикмахерские и заведения личного обслуживания на 12,6%
- Общественное питание на 11,3%
- Отдых и спортивные мероприятия на 9,2%
- Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,6%
- Городским автобусом на 11,2%
- Воздушным пассажирским транспортом на 10%
- Оплата за аренду жилья повысилась на 14,9%
Наибольшую инфляцию в марте зафиксировали в Астане (13,3%), Карагандинской (12,1%) и Акмолинской (12%) областях. В этих регионах рост цен был выше среднереспубликанского уровня.
Из-за чего растет инфляция?
Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,9 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта) и здравоохранение (1,2 процентных пункта). Услуги ЖКХ также сыграли значительную роль, подорожав на 16% и внося 1,8 процентных пункта в общую инфляцию.
В годовом выражении мясо и мясопродукты подорожали на 8%, фрукты и овощи на 11,9% (вклад в инфляцию в 0,9 и 0,7 процентных пункта соответственно). Удорожание масел и жиров на 13,1%, молочных продуктов на 6,1% внесло вклад по 0,3 процентных пункта, безалкогольных напитков (на 9,9%), хлебобулочных изделий и круп (на 3,1%) – по 0,2 процентных пункта в годовую инфляцию.
Одежда подорожала на 10,5%, обувь на 11,7% и внесли вклад в инфляцию в 0,6 и 0,4 процентных пункта соответственно.
Ранее мы сообщили, что основной причиной роста цен может стать обвал нефтяных котировок, что, в свою очередь, стало следствием глобального экономического конфликта. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин на товары из 183 стран. Эти меры стали катализатором нового витка торговой войны, которая косвенно ударила по Казахстану.