Конец инфляции или временная передышка: в Казахстане остановился рост цен на основные продукты питания

Впервые с начала года в Казахстане зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания, что дает аналитикам повод для осторожного оптимизма, сообщает Zakon.kz.

Данные Бюро национальной статистики АСПиР РК за конец августа и начало сентября 2025 года показывают, что инфляционное давление на базовую продуктовую корзину ослабло, однако эксперты не торопятся говорить о полной победе над инфляцией.

Стабилизация цен: что подешевело, а что нет?

Анализ данных за последнюю неделю показывает, что стоимость некоторых продуктов, таких как картофель, лук, морковь и капуста, не просто перестала расти, а даже заметно снизилась. За неделю цены на эти продукты упали на 3,9%, 6,6%, 2,5% и 6,0% соответственно. В месячном выражении (за август) снижение оказалось еще более значительным: лук подешевел на 27%, картофель – на 22,2%.

Однако эта положительная динамика не распространяется на все товары. Цены на мясо, курицу и яйца продолжают расти, хотя и не так стремительно, как раньше. За неделю стоимость мяса увеличилась на 0,7%, курицы – на 0,4%, а яиц – на 1,4%. Этот фактор удерживает общую продовольственную инфляцию от полного падения.

Фото: Zakon.kz

Региональные различия и общие тенденции

Несмотря на общую стабилизацию, рост цен с начала года был весьма существенным. Наибольший скачок зафиксирован на лук репчатый, который в некоторых регионах, например в области Улытау (152,4%) и Талдыкоргане (152,2%), подорожал более чем на 50%. Значительный рост также показали морковь (в Караганде 147,5%) и подсолнечное масло (в Актобе 154,0%).

В то же время некоторые товары, включая пшеничную муку первого сорта и рис, демонстрируют стабильность или даже снижение цен в течение года. Например, мука в Павлодаре подешевела (99%), а рис в Астане – на 9% (91,1%).

Фото: Zakon.kz

Причины и перспективы

С начала второго квартала темпы продовольственной инфляции снизились вдвое: в августе зафиксирован рост лишь на 0,5%. Четвертую неделю подряд сохраняется нулевой рост цен на социально значимые продукты питания, что впервые с начала года позволило снизить их индекс до 7,8%.

Однако общая годовая инфляция в августе ускорилась до 12,2%, что указывает на наличие других, более мощных инфляционных факторов. Главной движущей силой инфляции остаются продовольственные товары, которые внесли в общую инфляцию 4,7 процентных пункта. В этой категории выделяются несколько "лидеров": мясо и мясопродукты подорожали на 16,2%, а масла и жиры показали еще более внушительный прирост – 20,5%. Фрукты и овощи выросли в цене на 13,5%.

Следом за продуктами идет сектор платных услуг, который добавил в инфляцию 4,45 процентных пункта. Здесь самый заметный скачок произошел в сфере жилищных услуг из-за резкого роста тарифов. Холодная вода в Казахстане подорожала почти вдвое (+95,4%), а газ – на 27,7%.

Что будет дальше?

Очевидно, что сезонное снижение цен на овощи сыграло ключевую роль в краткосрочной стабилизации. Однако, пока цены на мясо, жиры и услуги продолжают расти, говорить об окончательной победе над инфляцией преждевременно. Текущая ситуация может быть скорее временной передышкой, которая дает правительству время для выработки долгосрочных мер по сдерживанию инфляции.

Что будет дальше? Это, пожалуй, самый интересный вопрос 2025 года, учитывая, что 25 августа министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил об отказе от прямого ценового регулирования и переходе к адресной социальной поддержке.

"Исключается механизм введения пороговых и предельных цен на социально значимые товары в пользу усиления контроля за 15-процентной торговой надбавкой". Арман Шаккалиев

По его словам, на сегодня в Казахстане реализуется пилотный проект "Цифровой продовольственный ваучер", который позволяет получателям приобретать социально значимые товары по закупочной цене без торговой надбавки, обеспечивая целевое и справедливое распределение помощи.

Сможет ли правительство при этом удержать инфляцию хотя бы в нынешних пределах – еще один важный вопрос, учитывая, что, по данным Нацбанка, рост цен буквально "съедает" доходы казахстанцев: впервые за последние два года реальный уровень заработной платы в стране остался неизменным, остановившись на отметке в 0%.