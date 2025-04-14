Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 14 апреля 2025 года (на 11:07), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,94 тенге, евро – 583,74 тенге, рубля – 6,13. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 522 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 583 тенге, продажи – 593 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,13 тенге, продажи – 6,23 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 516,3 тенге, продажи – 519,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 584 тенге, продажи – 591 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,07 тенге, продажи – 6,19 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 517,3 тенге, продажи – 520,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 582,2 тенге, продажи – 593 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,09 тенге, продажи – 6,18 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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