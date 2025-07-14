Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 520,93 тенге, евро – 609,07 тенге, рубля – 6,68 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 520,2 тенге, продажи – 526,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 607,5 тенге, продажи – 614,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,7 тенге, продажи – 524,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 609 тенге, продажи – 613 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 522,3 тенге, продажи – 525,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608 тенге, продажи – 612,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,62 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.