Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 июля

Фото: freepik

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 14 июля 2025 года (на 11:07), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 520,93 тенге, евро – 609,07 тенге, рубля – 6,68 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 520,2 тенге, продажи – 526,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 607,5 тенге, продажи – 614,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,7 тенге, продажи – 524,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 609 тенге, продажи – 613 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 522,3 тенге, продажи – 525,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608 тенге, продажи – 612,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,62 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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