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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 14 июля

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 11:08 Фото: freepik
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 14 июля 2025 года (на 11:07), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 520,93 тенге, евро – 609,07 тенге, рубля – 6,68 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 520,2 тенге, продажи – 526,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 607,5 тенге, продажи – 614,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,55 тенге, продажи – 6,70 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 521,7 тенге, продажи – 524,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 609 тенге, продажи – 613 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,55 тенге, продажи – 6,67 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 522,3 тенге, продажи – 525,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608 тенге, продажи – 612,3 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,55 тенге, продажи – 6,62 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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