ОПЕК опубликовала апрельский отчет: как это повлияет на Казахстан

Как следует из документа, страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи, в марте увеличили совокупное производство на 5 тысяч баррелей в сутки, добывая на 99 тысяч б/с выше запланированного уровня, сообщает Zakon.kz.

Общий объем добычи альянса составил 35,512 млн б/с (баррелей в сутки) при плане в 35,413 млн б/с.

Казахстан вновь под пристальным вниманием

Наибольшее превышение своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ допустил Казахстан. По расчетам Reuters, основанным на данных, предоставленных источниками, в период с 1 по 16 марта Казахстан в среднем добывал 1,86 млн баррелей сырой нефти в сутки, что превышает квоту ОПЕК+ почти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Министерство энергетики Казахстана признало превышение квоты ОПЕК+ в марте, но заявило о намерении выполнить свои обязательства в апреле и частично компенсировать предыдущее перепроизводство.

Наряду с этим, ряд стран ОПЕК+ вновь не смогли достичь установленных уровней добычи, среди которых Южный Судан, Судан, Конго и Экваториальная Гвинея, говорится в отчете. Нигерия, ранее также отстававшая от своей квоты, в марте впервые превысила ее на 15 тысяч б/с, отмечает картель.

Что касается стран, не участвующих в сделке ОПЕК+, то, по данным организации, в Ливии добыча сократилась, а в Иране, напротив, выросла. В Венесуэле наблюдалось незначительное снижение, следует из отчета.

Фото: OPEC

Атаки беспилотников на КТК и экспорт в Европу

Отмечается, что Казахстан сталкивается с трудностями при экспорте своей нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) из-за атак беспилотников и споров за терминальное оборудование в российском порту Новороссийск. При этом в отчете упоминается роль Казахстана в поставках нефти в ЕС.

Последние официальные региональные данные по ОЭСР Европе показывают, что импорт сырой нефти в декабре 2024 года немного вырос, достигнув чуть ниже пятилетнего среднего уровня – 8,8 млн баррелей в сутки. По сравнению с декабрем предыдущего года импорт нефти снизился на 546 тыс. баррелей в сутки, или на 6%.

"Что касается источников импорта из-за пределов региона, в декабре наибольший вклад обеспечили США – чуть менее 1,9 млн баррелей в сутки, что на 17% больше, чем в предыдущем месяце. На втором месте – Ливия с примерно 1,1 млн баррелей в сутки, затем Казахстан с 0,9 млн баррелей в сутки". OPEC

Прогноз понижен

В марте 2025 года стоимость эталонной корзины ОПЕК снизилась на 2,81 доллара, или на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, и в среднем составила 74,00 доллара за баррель, – пишут авторы доклада.

Картель понизил прогноз роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, на 2025 год на 100 тысяч баррелей в сутки, до 0,9 млн б/с. Ожидается, что основной рост придется на США, Бразилию, Канаду и Аргентину.

Фото: OPEC

Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году также был незначительно пересмотрен в сторону понижения до 1,3 млн б/с, что связано с последними статистическими данными за первый квартал и ожидаемым влиянием новых пошлин США, отмечает ОПЕК.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем стремлении добиться снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель. Однако эксперты отрасли высказывали сомнения в реалистичности такого сценария, указывая на предел рентабельности добычи в районе 60 долларов. Сегодня баррель нефти Brent торгуется по 65,10 долларов (+0,34% за сутки).