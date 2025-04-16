Казахстанская фондовая биржа подвела итоги работы за первый квартал года

Совокупный объем торгов на всех рынках Казахстанской фондовой биржи (KASE) за первый квартал 2025 года составил 83,5 трлн тенге. Об этом сообщила заместитель председателя правления KASE Дана Аманжолова, сообщает Zakon.kz.

По словам Даны Аманжоловой, за отчетный период наблюдается снижение объемов торгов на 10% на рынке ценных бумаг и на денежном рынке.

"Снижение на рынке ценных бумаг в основном произошло за счет снижения объема первичного размещения на рынке государственных ценных бумаг, а также на рынке корпоративных облигаций". Дана Аманжолова

На денежном рынке снижение обусловлено сокращением операций РЕПО.

По данным биржи, капитализация рынка акций с начала года снизилась на 3,4 %, или 1,1 трлн тенге, и составила 31,8 трлн тенге за счет снижения цен акций, находящихся в списках KASE. При этом объем торгов акциями за квартал составил 64,2 млрд тенге, все сделки проводились на вторичном рынке. Примечательно, что 95% от общего объема вторичных торгов пришлись на индексные акции.

К слову, индекс KASE по итогам квартала показал рост на 1,4% по сравнению с началом года до 5 658,74 пункта. Основными драйверами роста стали акции банковского сектора – Банка ЦентрКредит и Народного банка. В то же время наибольшее снижение продемонстрировали бумаги Казатомпрома, Kaspi.kz и Эйр Астаны.

"Если говорить об индексе KASE и мировых фондовых индексах, то, как я уже говорила, индекс KASE закрылcя в положительной зоне, демонстрируя устойчивость на фоне разнонаправленного движения мировых фондовых индексов". Дана Аманжолова

По словам спикера, фондовые индексы развивающихся стран в целом демонстрировали рост, тогда как индексы развитых стран показали смешанную динамику.

Фото: KASE

На площадке KASE Global объем торгов вырос в три раза. Дана Аманжолова отметила, что также зафиксирован рост активности по инвестиционным паям. Структура инвесторов на этих рынках остается стабильной – частные инвесторы занимают лидирующие позиции: 51,2% на KASE Global и 52,1% в секторе инвестиционных фондов.

Ранее Zakon.kz сообщал, что Алина Алдамберген покинула пост председателя правления KASE по собственной инициативе, а новым председателем стал Адиль Мухамеджанов.