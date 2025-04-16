Казахстанская фондовая биржа подвела итоги работы за первый квартал года
По словам Даны Аманжоловой, за отчетный период наблюдается снижение объемов торгов на 10% на рынке ценных бумаг и на денежном рынке.
"Снижение на рынке ценных бумаг в основном произошло за счет снижения объема первичного размещения на рынке государственных ценных бумаг, а также на рынке корпоративных облигаций".Дана Аманжолова
На денежном рынке снижение обусловлено сокращением операций РЕПО.
По данным биржи, капитализация рынка акций с начала года снизилась на 3,4 %, или 1,1 трлн тенге, и составила 31,8 трлн тенге за счет снижения цен акций, находящихся в списках KASE. При этом объем торгов акциями за квартал составил 64,2 млрд тенге, все сделки проводились на вторичном рынке. Примечательно, что 95% от общего объема вторичных торгов пришлись на индексные акции.
К слову, индекс KASE по итогам квартала показал рост на 1,4% по сравнению с началом года до 5 658,74 пункта. Основными драйверами роста стали акции банковского сектора – Банка ЦентрКредит и Народного банка. В то же время наибольшее снижение продемонстрировали бумаги Казатомпрома, Kaspi.kz и Эйр Астаны.
"Если говорить об индексе KASE и мировых фондовых индексах, то, как я уже говорила, индекс KASE закрылcя в положительной зоне, демонстрируя устойчивость на фоне разнонаправленного движения мировых фондовых индексов".Дана Аманжолова
По словам спикера, фондовые индексы развивающихся стран в целом демонстрировали рост, тогда как индексы развитых стран показали смешанную динамику.
Фото: KASE
На площадке KASE Global объем торгов вырос в три раза. Дана Аманжолова отметила, что также зафиксирован рост активности по инвестиционным паям. Структура инвесторов на этих рынках остается стабильной – частные инвесторы занимают лидирующие позиции: 51,2% на KASE Global и 52,1% в секторе инвестиционных фондов.
Ранее Zakon.kz сообщал, что Алина Алдамберген покинула пост председателя правления KASE по собственной инициативе, а новым председателем стал Адиль Мухамеджанов.