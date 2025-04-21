Время заработать на золоте: геополитика делает "желтый металл" прибыльным активом

Беспрецедентный рост цен на золото остается в центре внимания инвесторов. Драгоценный металл не просто обновил исторические максимумы, достигнув отметки в 3392 доллара за унцию, но и существенно опередил по доходности все акции мира, сообщает Zakon.kz.

Золото как "якорь недоверия" к доллару

С начала 2020 года стоимость золота увеличилась более чем вдвое, в то время как американский фондовый индекс показал рост на уровне 86%.

На фоне рекордного спроса со стороны Китая и ожиданий смягчения монетарной политики ведущими мировыми регуляторами золото в очередной раз подтверждает свою репутацию надежного "тихого убежища" для инвесторов, считает экономист Руслан Султанов. Текущий исторический взлет и опережение фондового рынка свидетельствуют о более глубоком сдвиге в глобальных инвестиционных предпочтениях.

"Золото перестает восприниматься лишь как защитный актив, становясь своеобразным "якорем недоверия" к доминирующей долларовой системе для центральных банков, крупных институциональных игроков и розничных инвесторов". Руслан Султанов

Триггер по имени Трамп

Дополнительный толчок росту стоимости благородного металла придали заявления главы американского Федерального резерва Джерома Пауэлла относительно вероятного негативного воздействия торговых войн на макроэкономические цели регулятора. Распоряжение президента Трампа о проведении расследования в отношении импорта критически важных минеральных ресурсов, полупроводниковых изделий и фармацевтической продукции также усилило опасения относительно нового этапа торгового противостояния между странами, что традиционно активизирует спрос на защитные активы.

Руководитель отдела стратегий на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен отмечает, что "торговая война, инициированная Трампом, не подает признаков ослабления", что провоцирует "переток капиталов из акций в более надежные инструменты".

Фото: investing

Насколько еще подорожает золото?

Аналитические подразделения инвестиционных компаний теряются в прогнозах. В частности, Goldman Sachs недавно скорректировал свой прогноз на конец текущего, 2025 года, с 3300 до 3700 долларов за одну унцию. Эксперты банка допускают вероятность роста стоимости до 4000 долларов к середине 2026 года. Характерно, что в "экстремальном" варианте развития событий Goldman Sachs не исключает подъем золота до 4500 долларов за унцию уже к концу 2025 года.

"Данный сценарий характеризуется низкой вероятностью реализации, однако иллюстрирует потенциал нелинейного увеличения цен". Goldman Sachs

Вместе с тем российский экономист Евгений Марченко призывает с осторожностью относиться к подобным громким заявлениям, характеризуя их как "приманку" для розничных инвесторов.

"Когда Goldman Sachs пишет, что золото может взлететь до $4500 – это не прогноз, а наживка. Типичный загон толпы: заголовок яркий, на эмоциях, а приписка "в экстремальном сценарии" – для галочки. Толпа читает цифру, цепляется за мечту и начинает скупать на хаях". Евгений Марченко

Финансист Арсен Темирбаев выражает уверенность в продолжении восходящего тренда золота в долгосрочной перспективе, но предупреждает о неизбежности ценовых колебаний.

"Золото, без сомнения, будет дорожать до 4000 долларов и выше. Однако теория говорит, что роста без коррекции не бывает. Но 3600 долларов за унцию к концу 2025 года – это более чем реально". Арсен Темирбаев

Прогноз динамики цен на золото на май 2025 года

При сохранении ключевых факторов, оказывающих влияние на рынок золота, таких как торговые противоречия, геополитическая напряженность и ослабление курса доллара США, эксперты выделяют два основных сценария развития ситуации к маю 2025 года.

Базовый сценарий (вероятность 60-70%). Увеличение стоимости на 5-8% относительно текущих значений (3350-3400 долларов за унцию в апреле 2025 года) до диапазона 3500-3650 долларов к маю 2025 года.

Ключевые факторы:

Продолжение процесса перераспределения активов институциональными инвесторами в пользу золота.

Сохранение тенденции наращивания золотых резервов центральными банками, в особенности Китаем.

Рисковый сценарий (вероятность 20-30%). Рост стоимости до диапазона 3800-4000 долларов за унцию в случае обострения геополитических конфликтов (например, прямого военного столкновения между США и Ираном) или возникновения масштабного кризиса долларовой системы.

Золото продолжает демонстрировать устойчивость в условиях сохраняющейся глобальной неопределенности, подводит итог Арсен Темирбаев.

"Прогнозы всех аналитиков допускают достижение ценовых уровней в 4000-4500 долларов за унцию в среднесрочной перспективе. Тем не менее я призываю инвесторов к осмотрительности и учитывать как потенциальную доходность, так и сопутствующие риски". Арсен Темирбаев

Отметим, что сегодня официальная цена золота в Казахстане, установленная Нацбанком РК, равна 55 780,85 тенге. За месяц золото подорожало на 6 976,95 тенге, или на 14%.