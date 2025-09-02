Золото растет быстрее биткоина – почему инвесторы "бегут в металл"

1 сентября 2025 года цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку в 3550 долларов за унцию. С начала года драгметалл подорожал на 32%, сообщает Zakon.kz.

Равнение на ФРС

Это поистине "золотое ралли" вызвано ожиданиями снижения ставок Федеральной резервной системой США. По данным инструмента FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре на 25 базисных пунктов сейчас оценивается рынком в 87,6%. Еще в пятницу эта цифра составляла 86,4%, а месяц назад – всего 37,7%.

"Мы ожидаем, что в этом году ФРС снизит ставку или, возможно, сделает это дважды, что в целом благоприятно скажется на ценах на сырьевые товары, включая золото и серебро", прокомментировал ситуацию агентству Reuters директор по торговле металлами Дэвид Мегер.

Золото обгоняет евро

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2025 года золото совершило исторический рывок в структуре мировых международных резервов. Вот интересные тенденции.

Доля золота выросла на 3 процентных пункта, достигнув 24%, – это максимум за последние 30 лет.

Это уже третий год подряд, когда доля золота в резервах растет, что подтверждает устойчивый системный тренд.

Доля доллара снизилась на 2% до 42%, обновив минимумы с середины 1990-х годов.

Доля евро осталась стабильной на уровне 15%.

Таким образом, золото обогнало евро и стало вторым по величине резервным активом в мире после доллара. Кстати, по темпу роста драгметалл оставил позади и биткоин, рост которого за последние 6 месяцев – около 18%. В этом плане золото уступило только серебру, чей рост с начала года – около 40%. Этот тренд наглядно демонстрирует, как вековая эра доминирования фиатных валют постепенно уступает место металлу, который еще недавно считался "устаревшим".

Прогнозы и перспективы

Банк Goldman Sachs прогнозирует, что к середине 2026 года цены на золото могут вырасти до исторической отметки в 4000 долларов за унцию (унция – это мера веса, используемая для драгоценных металлов, равная 31,1034768 грамма. – Прим. ред.) Это будет означать рост примерно на 17% по сравнению с текущим уровнем.

Экономист Руслан Султанов видит в этом закономерность XXI века.

"Тренд очевиден: растущее недоверие к бумажным валютам и геополитические риски возвращают золоту ключевую роль в мировой финансовой архитектуре. В ближайшие годы оно может стать не просто "страховкой" от кризисов, а полноценным элементом новой модели резервов". Руслан Султанов

Цена золота в Казахстане

По данным Национального банка, на утро 2 сентября 2025 года цена на грамм золота составила 60 060,41 тенге. За сутки цена выросла на 1 313,67 тенге, или на 2,24%, по сравнению с 58 746,74 тенге. За год рост составил 20 974,54 тенге, или 53,66%, с 39 085,87 тенге.

В конце отметим, что Нацбанк Казахстана идет в ритме современных трендов, продолжая стабильно наращивать свои золотовалютные резервы. По итогам июня 2025 года общий объем официальных резервных активов страны достиг 51,8 млрд долларов. Почти две трети этой суммы – 62,3%, или 32,3 млрд, – приходится на золото.