Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,07 тенге, евро – 595,21 тенге, рубля – 6,37.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 523 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 590 тенге, продажи – 597 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,3 тенге, продажи – 520,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 589,5 тенге, продажи – 595,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,37 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,02 тенге, продажи – 521,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 590,6 тенге, продажи – 596,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,29 тенге, продажи – 6,37 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.