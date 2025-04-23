Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 23 апреля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,07 тенге, евро – 595,21 тенге, рубля – 6,37. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517 тенге, продажи – 523 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 590 тенге, продажи – 597 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,3 тенге, продажи – 520,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 589,5 тенге, продажи – 595,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,25 тенге, продажи – 6,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,02 тенге, продажи – 521,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 590,6 тенге, продажи – 596,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,29 тенге, продажи – 6,37 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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