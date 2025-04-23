Рубль и российские акции посыпались на новостях о срыве переговоров по Украине

Курс доллара на Forex на 15.00 времени Астаны вырос на 1,5%, до 82,71 рубля, а на российском межбанковском рынке поднимался до 83,1 рубля – самого высокого уровня за неделю, сообщает Zakon.kz.

Евро подорожал к рублю на 2,2%, до 94,5 рубля, а курс юаня на Мосбирже подскочил на 2% – до 11,35 рубля и также установил недельный максимум.

Индекс Мосбиржи, накануне вечером прибивавший отметку 3000 пунктов, в начале торгов опускался до 2900 пунктов, сообщает Мoscowtimes.

Негативная динамика связана с геополитикой, так как запланированные на сегодня переговоры в Лондоне по урегулированию военного конфликта в восточной Европе сорвались.

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После того, как Владимир Зеленский публично отказался от признания Крыма российским, на чем настаивали США в рамках мирного плана, от участия в переговорах отказались глава Госдепа Марко Рубио, главы МИД Франции и Германии Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок.

В результате встреча состоится на уровне экспертов вместо министерского уровня, сообщили в МИД Британии. США выйдут из переговорного процесса, если Москва и Киев не скажут "да" американскому плану, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

В Госдепе опасаются, что Украина может вернуться к прежним жестким позициям и сделает невозможным прорыв на переговорах, рассказали источники Reuters, знакомые с ситуацией.

Ранее мы сообщили, что в прессу просочились детали плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине.