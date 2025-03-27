Опасно ли сегодня покупать российские рубли для инвестиций – мнения финансистов

Курс российского рубля демонстрирует рост третий месяц подряд: только в марте 2025 года он укрепился по отношению к тенге на 1,7% и к доллару - на 2,04%, сообщает Zakon.kz.

Факторы укрепления рубля

Эксперты отмечают, что ключевым фактором укрепления рубля стало, прежде всего, улучшение геополитических ожиданий. Однако в России сохраняются риски, связанные с платежным балансом, санкциями, инфляцией и сырьевыми рынками.

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Другим важным фактором стало изменение торгового баланса. Несмотря на снижение объемов экспорта, российские компании продолжают продавать валютную выручку, что поддерживает курс рубля. Кроме того, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ с ключевой ставкой на уровне 21% также оказывает поддержку национальной валюте.

Потенциальные риски

Хотя текущая динамика рубля выглядит позитивной, сохраняются серьезные риски, способные изменить этот тренд.

Торговый баланс и экспорт. Снижение экспорта и рост импорта создают давление на рубль. В феврале импорт вырос на 13,7%, а экспорт снизился на 1,4%. Это ухудшает платежный баланс и в долгосрочной перспективе может ослабить курс.

Санкции. Несмотря на позитивные ожидания, снятие санкций остается неопределенным. В случае отсутствия прогресса рубль может моментально вернуться к отметке в 100 рублей и выше за доллар.

Цены на нефть. Российская нефть Urals подешевела на 13% с начала года, что снижает экспортные доходы. Ожидается, что рост добычи нефти в США и других странах также окажет давление на нефтяные котировки.

Политика ФРС США. Дональд Трамп может оказывать давление на ФРС с целью ослабления доллара, но этот процесс не является быстрым. В случае смягчения политики ФРС курс доллара может снизиться, что будет способствовать укреплению рубля.

Инфляция. В России инфляция остается высокой (1,23% в январе), что снижает покупательную способность рубля и стимулирует спрос на валюту.

Сильный рубль не нужен никому

Крепкий рубль обойдется бюджету России в 2 трлн рублей, если курс останется на текущем уровне. В 2025 году заложен курс доллара по 96,5 рубля, но с начала года рубль укрепился на 20%, достигнув 84 рублей, - подчеркивает казахстанский финансист Андрей Чеботарёв.

"Из-за удешевления доллара на 1 рубль доходы бюджета могут снизиться на 100–160 млрд рублей ежегодно". Андрей Чеботарёв

По мнению Ергазы Таубаева, старшего специалиста инвестиционной компании из Казахстана, текущая экономическая ситуация не способствует укреплению рубля в долгосрочной перспективе. Он отмечает, что геополитические факторы, санкционное давление и внутренние экономические сложности делают рубль уязвимым перед колебаниями мировых рынков.

"В краткосрочной перспективе рубль может оставаться сильным, но вероятность коррекции высока. В ближайшие месяцы рынок будет зависеть от переговоров России и США, решений ЦБ РФ и динамики нефтяного рынка. Инвесторам стоит учитывать высокую волатильность рубля и возможные резкие изменения курса". Ергазы Таубаев

С ним соглашается российский эксперт Никита Самулёв, который подчеркивает, что консенсус-прогноз ряда аналитиков указывает на ослабление курса рубля – ожидается, что к концу 2025 года доллар может достигнуть отметки 107 рублей.

"Текущее укрепление рубля выглядит временным, так как оно вызвано ожиданиями, а не фундаментальными факторами. Инвесторы, ориентированные на долгосрочные вложения, должны учитывать, что рынок уже учел позитивные ожидания, и дальнейшее укрепление рубля возможно только при реальном прогрессе в переговорах и снятии санкций". Никита Самулёв

Эксперты сходятся в одном: покупка российских рублей для долгосрочных инвестиций сегодня – это решение с высоким уровнем риска и неопределенности.

Необходимо тщательно взвесить все "за" и "против", учитывая текущую ситуацию на рынке и ваши личные финансовые цели. В случае негативного течения обстоятельств нужно будет очень быстро избавляться от рублевых активов.

Как правильно распределить инвестиции между разными валютами?

Для минимизации рисков и защиты капитала специалисты рекомендуют диверсифицировать инвестиционный портфель между различными валютами. Оптимальное распределение может выглядеть следующим образом:

40% – в долларах США (USD). Это защитная валюта, которая сохраняет свою ценность в кризисные периоды. За 2024 год доллар США подорожал к тенге на 15%.

25% – в евро (EUR). Подходит для инвесторов, ориентированных на стабильность экономики Еврозоны. За 2024 год евро подорожал к тенге на 10,6%.

15% – в российских рублях (RUB). Высокая волатильность делает рубль более рискованным активом, но он может быть привлекательным для краткосрочных спекуляций. Российский рубль за год укрепился к тенге на 22,4%.

20% – в тенге (KZT). Может быть интересным вариантом для вложений в "короткие" депозиты с повышенной ставкой на уровне 17% годовых.

Ранее мы сообщили, что, согласно данным НБРК, в 2025 году 33% казахстанских семей имеют депозиты в банках.