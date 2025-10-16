7 тенге за рубль – почему российская валюта дорожает с каждым днем

Российский рубль продолжает укрепляться к тенге, создавая напряженность на внутреннем рынке Казахстана. За неделю курс российской валюты вырос на 2,61%, а за месяц – на 5,37%. В годовой перспективе рубль прибавил к тенге значительные 35,78%, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на Форекс курс рубля пробивал важнейшую психологическую границу в 7 тенге, а затем (на 12.20 Астаны) опустился до 6,85, при официальном курсе в 6,82 тенге. В обменных пунктах Астаны диапазон купли–продажи составляет 6,76 – 6,93 тенге.

Парадокс укрепления рубля

Такой сильный курс рубля происходит на противоречивом фоне, игнорируя, казалось бы, фундаментальные рыночные сигналы и геополитические риски.

Так, стоимость нефти Brent накануне обвалилась к майским минимумам в районе 61,50 долларов за баррель. Сегодня цены отыграли около 1% и декабрьские фьючерсы торгуются в районе 65,4-62,5 долларов за баррель. Давление на сырье оказывает сочетание опасений профицита мирового предложения и новая острая фаза торгового противостояния США и Китая.

Также рубль совершенно проигнорировал новости о том, что Канада и Британия присоединятся к процессу конфискации замороженных российских активов, а ЕС готовит очередной пакет санкций.

Фото: Zakon.kz

Жесткие действия Банка России

Ключевым фактором текущего укрепления является жесткая монетарная политика Банка России и связанный с ней баланс спроса и предложения валюты внутри страны.

По мнению российского банковского аналитика Михаила Васильева, высокая ставка одновременно повышает привлекательность рублевых сбережений и охлаждает спрос на валюту, сдерживая как импорт, так и потребительский спрос. Кроме того, экспортерам становится выгоднее продавать валютную выручку, чем кредитоваться в рублях для финансирования текущих расходов, что увеличивает предложение валюты на рынке.

Эту же тенденцию подтверждает и известный финансист Александр Потавин, добавляя, что россияне продолжают возвращать свою валюту из иностранных банков во внутренний контур (возвращено более 2 млрд долларов с марта).

Дополнительную поддержку рублю оказывают продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 9,5 млрд руб. в день, а также введенный ранее режим контроля за движением капитала и барьеры по выводу валюты за рубеж.

Несмотря на текущий импульс, эксперты считают укрепление рубля временным: учитывая "тонкость" валютного рынка, можно сделать прогноз, что курс довольно скоро вернется выше 80 за доллар. Пока же Банк России опустил доллар до 78,839 рублей.

Перспективы и риски для Казахстана

Для Казахстана курс рубля является критически важным из-за его доминирования в торговых расчетах.

По данным Нацбанка РК, рубль доминирует в расчетах во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности (где преобладает доллар США).

Обрабатывающая промышленность в наибольшей степени использует тенге в расчетах (22,0% во II квартале 2025 года).

Доля предприятий, использующих рубль в расчетах (I квартал 2025 г.):

Обрабатывающая промышленность – 55,4%

Строительство – 40,5%

Сельское хозяйство – 37,3%

Транспорт и складирование – 29,5%.

Наиболее заметный рост негативного влияния курса рубля наблюдается в торговле, где доля предприятий, ощутивших это влияние, составила примерно 45%.

Фото: Zakon.kz по данным НБРК

Помимо этого, рост курса рубля создает для казахстанского рынка вызов в виде удорожания товаров и услуг из России. Так, председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов еще 5 июня 2025 года высказался по курсу двух валют, напрямую связав его с объемом товарооборота.

"Нет каких–то котировок фиксированных. Это все складывается в результате спроса и предложения... Он во многом определяется тем, что импорт из России у нас велик, около 30%". Тимур Сулейменов

Из нашего небольшого анализа можно сделать простой вывод.

Рост рубля сегодня – это, прежде всего, триумф контроля властей. Жесткая монетарная политика делает рубль сильным, но не свободным, и это главный парадокс нынешнего укрепления.

Что касается Казахстана, то здесь все очевидно. Пока рубль растет за счет регуляторного давления, а не за счет рыночных механизмов, тенге во-многом останется заложником такой политики, ведь наши экономики движутся по одной и той же орбите.

