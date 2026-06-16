МВФ: Экономический рост Казахстана сохраняет устойчивость благодаря внутреннему спросу и притоку инвестиций

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают, что по итогам 2026 года ВВП РК вырастет примерно на 4,6%, а поддержку экономике окажут не только высокие цены на нефть, но и динамичный внутренний спрос вместе с притоком инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Рост остается стабильным

По оценке миссии МВФ, в первые месяцы 2026 года экономика Казахстана столкнулась с последствиями сокращения добычи нефти после чрезвычайной ситуации на объектах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Если в конце 2025 года рост реального ВВП составлял 6,5%, то по итогам января-мая 2026 года показатель снизился до 3,7%.

"Вместе с тем ситуацию поддержали отрасли, не связанные с добычей нефти. Устойчивый рост сохранился в сферах услуг, транспорта, строительства и обрабатывающей промышленности". МВФ

По прогнозу фонда, в 2026 году экономика Казахстана вырастет примерно на 4,6%, утверждается в отчете МВФ. Ожидается, что повышение мировых цен на нефть компенсирует стабилизацию нефтедобычи, замедление роста кредитования населения и продолжающуюся бюджетную консолидацию.

Инфляция снижается, но успокаиваться рано

В МВФ отмечают, что с сентября 2025 года по май 2026 года рост цен замедлился с 12,9% до 10,4%. На этом фоне Национальный банк в июне снизил базовую ставку на 100 базисных пунктов.

Однако в фонде предупреждают, что инфляция по итогам текущего года останется около 10%, а инфляционные ожидания населения и бизнеса по-прежнему остаются высокими.

Дополнительное давление на цены могут оказать внешние факторы, рост квазифискальных расходов, финансирование инвестиционных проектов во втором полугодии, а также продолжающееся повышение тарифов на коммунальные услуги.

"Планируемые меры по снижению избыточной ликвидности, включая повышение резервных требований и увеличение объема эмиссии нот НБК, играют важную роль в постепенном снижении инфляционного давления и должны быть поддержаны за счет более жесткого подхода к проведению квазифискальных операций во избежание перегрева экономики". МВФ

В случае остановки дезинфляционного процесса Национальный банк должен быть готов к дополнительному ужесточению политики.

Нефть и налоговая реформа улучшат бюджет

Эксперты фонда ожидают улучшения бюджетных и внешнеэкономических показателей страны.

По оценке МВФ, рост цен на нефть и реализация налоговой реформы будут способствовать сокращению ненефтяного дефицита бюджета уже в 2026 году.

Отдельно в фонде отметили новый Налоговый кодекс, меры по расширению налоговой базы, цифровизацию налогового администрирования и сокращение льгот.

Ожидается также улучшение состояния платежного баланса. Если в 2025 году дефицит текущего счета составлял 4,1% ВВП, то в 2026 году он может смениться небольшим профицитом благодаря росту экспортных поступлений.

По оценке МВФ, международные резервы Казахстана остаются на комфортном уровне и позволяют покрывать почти десять месяцев импорта.

Банковский сектор сохраняет устойчивость

Положительную оценку получила и банковская система страны.

В фонде отметили достаточный уровень капитализации, ликвидности и прибыльности банков. Также положительно оценены меры по охлаждению потребительского кредитования, включая введение отраслевого контрциклического буфера капитала.

По данным МВФ, уровень проблемных кредитов остается низким, а объем сформированных резервов достаточен для покрытия возможных рисков.

Кроме того, эксперты поддержали реформы банковского законодательства, направленные на совершенствование механизмов урегулирования проблемных банков.

Какие риски видит МВФ

Несмотря на позитивную оценку экономики, фонд обращает внимание на ряд угроз.

Это сохраняющаяся глобальная неопределенность, ужесточение мировых финансовых условий и возможное снижение инвестиционной активности.

Отдельно эксперты упомянули риски перебоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума, через который проходит основная часть казахстанского нефтяного экспорта.

В то же время сохранение высоких цен на нефть, успешная реализация антиинфляционных мер и проведение структурных реформ могут дополнительно укрепить устойчивость экономики.

Что рекомендует фонд

В МВФ считают, что Казахстану необходимо продолжать структурные реформы, направленные на повышение производительности экономики.

"Казахстан может усилить борьбу с инфляцией и повысить потенциал экономического роста путем улучшения набора мер макроэкономической политики и продвижения более глубоких структурных реформ". МВФ

Среди ключевых направлений названы стимулирование частных инвестиций, развитие рынка капитала, а также модернизация кадровой, транспортной и цифровой инфраструктуры.

По мнению экспертов фонда, укрепление бюджетной дисциплины, повышение эффективности государственных расходов и расширение роли частного сектора помогут одновременно сдерживать инфляцию и поддерживать долгосрочный экономический рост.

Ранее эксперты Всемирного банка также улучшили свои ожидания по Казахстану, признав устойчивость национального рынка к внешним шокам.