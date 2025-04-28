Почему казахстанцы избавляются от российских рублей: обновлен исторический антирекорд

В марте 2025 года на казахстанском валютном рынке произошли значительные изменения: спрос на доллары в обменных пунктах резко упал, а население продолжило рекордно активно продавать российские рубли, несмотря на рост курса, сообщает Zakon.kz.

Месяц валютных сюрпризов

Согласно данным Нацбанка РК, в марте объем нетто-покупок (превышение покупок над продажами населением) американской валюты в обменниках по республике составил 73,9 млрд тенге. Это на 58% меньше, чем в феврале, и на 53% ниже показателя марта 2024 года. Столь низкий объем нетто-покупок долларов в номинальном выражении последний раз фиксировался в апреле 2023 года, а с учетом инфляции – в июне 2022 года. Снижение спроса на доллары в марте происходило на фоне некоторого укрепления курса тенге по отношению к американской валюте (средний курс доллара в марте составлял около 498 тенге против 506 тенге в феврале).

Казахстанцы разлюбили доллары?

Наибольший объем нетто-покупок долларов в марте пришелся на Шымкент (21,8 млрд тенге), Алматы (11,4 млрд тенге) и Мангистаускую область (8,7 млрд тенге). При этом в некоторых регионах наблюдались нетто-продажи американской валюты, например, в Алматинской (-356,5 млн тенге) и Восточно-Казахстанской (-135,8 млн тенге) областях.

Фото: Zakon.kz

Евро тоже "в штопоре"

Спрос на евро также продемонстрировал существенное падение. В месячном выражении нетто-покупки евро по республике сократились на 65%, а в годовом – на 39% в номинальном выражении, составив 11,6 млрд тенге. Для евро это не является абсолютным минимумом, ниже уровень нетто-покупок последний раз отмечался относительно недавно, в августе-сентябре 2024 года. При этом курс евро в марте, наоборот, был выше, чем в феврале (средний курс 536,6 тенге, +1,9% за месяц). Основными центрами нетто-покупок евро были Алматы (4,8 млрд тенге) и Астана (2,0 млрд тенге).

Главная загадка марта: растущий рубль идет в распродажу

Ситуация с рублем выглядит особенно парадоксальной: население активно избавляется от валюты, которая демонстрирует уверенный рост. С начала 2025 года российский рубль значительно укрепился к казахстанскому тенге, поднявшись с уровня около 5 тенге за рубль в январе до примерно 6,2-6,4 тенге за рубль к апрелю – это рост порядка 24-28%. Подобная динамика сделала рубль удобным инструментом для краткосрочных спекуляций и заработка на курсовой разнице, полагает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Рекордные нетто-продажи рублей в обменниках, вероятно, объясняются в первую очередь фиксацией прибыли населением, которое покупало валюту на более низких уровнях в январе-феврале и решило конвертировать ее обратно в тенге, воспользовавшись выгодным курсом". Ергазы Таубаев

Объем нетто-продаж рублей в марте по республике достиг 18,9 млрд тенге, увеличившись по сравнению с февральскими 12,4 млрд тенге. Этот показатель нетто-продаж является антирекордом как минимум с начала 2020 года, и отрицательный чистый спрос сохраняется уже четвертый месяц подряд.

География "рублевого бегства"

Наибольший объем нетто-продаж рублей зафиксирован в Астане (-16,1 млрд тенге) и Алматы (-3,4 млрд тенге). Эти два города внесли основной вклад в общий республиканский антирекорд. Во многих других регионах также наблюдались нетто-продажи рублей, в то время как нетто-покупки были отмечены лишь в нескольких областях с гораздо меньшими объемами.

Помимо спекулятивных мотивов и фиксации прибыли, не менее важным фактором остается потребность населения в национальной валюте для повседневных расходов, оплаты товаров и услуг, а также других расчетов внутри страны, уточняет специалист.

"Люди, имеющие накопления или доходы в рублях, вынуждены продавать их для покрытия своих тенговых обязательств". Ергазы Таубаев

Данные Национального банка РК о рекордных объемах нетто-продаж рублей населением в крупнейших городах страны четко отражают как глобальные экономические процессы, так и внутренние потребности и ожидания граждан, уверен трейдер.

Ранее мы рассказали, что новая тональность Центробанка России намекает на возможное смягчение денежно-кредитной политики во второй половине года, что положительно повлияет не только на уровень инфляции в России, но и в Казахстане.