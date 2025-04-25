Ключевая ставка в России сохраняется: что это значит для экономики Казахстана

Центробанк России принял ожидаемое решение, оставив ключевую ставку без изменений. Однако новая тональность регулятора намекает на возможное смягчение политики во второй половине года. Как это повлияет на инфляцию в России и что принесет экономике Казахстана – в материале Zakon.kz.

Решение ЦБ: Стабильность на уровне 21%

25 апреля 2025 года Центральный банк России по итогам своего заседания принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это решение полностью совпало с фактически единодушными прогнозами большинства экспертов и аналитиков. Ставка удерживается на этом высоком уровне с октября 2024 года.

Такой шаг регулятор объяснил необходимостью продолжения борьбы с устойчиво высокой инфляцией, которая в марте достигла 10,34%. Сохраняющиеся инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также общий фон геополитической неопределенности требуют от ЦБ сохранения жестких монетарных условий. Осторожный подход регулятора призван не допустить усиления инфляционного давления в экономике.

В первом квартале 2025 года инфляция замедлилась относительно конца 2024 года, но осталась значительно выше цели ЦБ в 4%. К концу марта 2025-го годовая инфляция составила 10,34%, следует из данных Росстата.

Влияние высокой ставки на инфляцию и экономику России

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% является ключевым инструментом для поэтапного снижения инфляции. Однако стоит понимать, что это не приведет к ее мгновенному обвалу. Жесткая денежно-кредитная политика напрямую влияет на внутренний спрос: высокая стоимость заимствований ограничивает кредитование как для бизнеса, так и для граждан, а привлекательные ставки по депозитам стимулируют сберегательную активность, отвлекая средства от потребления. Совокупность этих факторов помогает сдерживать рост цен.

Согласно прогнозам самого Банка России и ведущих экспертов, при сохранении текущего курса годовая инфляция в России в 2025 году замедлится до 7-8%. Возвращение к целевому уровню ЦБ в около 4% ожидается только к 2026 году, полагает экономист Алишер Касымов.

"Одной из главных проблем остаются высокие и нестабильные инфляционные ожидания населения, которые вынуждают регулятор действовать решительно, чтобы закрепить тренд на снижение цен и предотвратить их повторный разгон". Алишер Касымов

Как снижение инфляции в России повлияет на инфляцию в Казахстане

Тесные экономические связи между Россией и Казахстаном означают, что снижение инфляции в РФ окажет ощутимое позитивное влияние на казахстанскую экономику. Это произойдет через несколько ключевых каналов.

Снижение импортного инфляционного давления. Россия – безусловный лидер среди торговых партнеров Казахстана. По итогам 2024 импорт из России увеличился на 8,3% (8,25 млрд долларов) по сравнению с 2023 годом (16,85 млрд). Учитывая, что на долю РФ приходится порядка 91% всего товарооборота Казахстана в рамках ЕАЭС, становится очевидной значительная зависимость казахстанской промышленности и потребительского рынка от российских поставок, подчеркивает финансист Арсен Темирбаев.

"Снижение цен в России автоматически с лагом в 2-3 месяца приведет к удешевлению импортируемых товаров в Казахстане, что станет прямым фактором сдерживания внутренней инфляции". Арсен Темирбаев

Другие факторы влияния

Важно отметить, что даже в начале 2025 года, несмотря на общий спад экспорта Казахстана, импорт из России остается значительным, продолжая влиять на внутренние цены.

Монетарное влияние и стабильность тенге. Денежно-кредитная политика российского ЦБ косвенно влияет на Казахстан через экономические связи и динамику обменного курса.

"Снижение инфляции в России создает предпосылки для смягчения ее собственной монетарной политики, что может способствовать большей стабильности курса тенге к рублю, уменьшая связанные с этим инфляционные риски для Казахстана". Арсен Темирбаев

Долгосрочные перспективы сотрудничества. Снижение инфляции и улучшение экономической ситуации в России создают более благоприятную среду для взаимных инвестиций и расширения экономического сотрудничества.

"Это может стимулировать развитие собственного производства в Казахстане, снижение импортной зависимости, укрепление продовольственной безопасности и, как следствие, снижение внутреннего инфляционного давления в долгосрочной перспективе". Арсен Темирбаев

Смягчение риторики: сигнал к будущему снижению ставки

Несмотря на сохранение самой ставки на высоком уровне, в риторике Банка России происходят важные изменения. Прогнозы указывают на возможный переход от умеренно жесткого сигнала к более нейтральному. Этот шаг расценивается как попытка ЦБ повысить свою гибкость и подготовить рынок к возможному снижению ключевой ставки в будущем.

Аналитики прогнозируют, что первое снижение ставки может произойти уже летом, возможно, в июле. Ожидаемое понижение может составить 100-200 базисных пунктов, до уровня 19-20%. К концу 2025 года ставка может опуститься до диапазона 14-17-19% при условии устойчивого замедления инфляции и стабилизации экономической ситуации.

Ранее мы сообщили, что товарооборот РК с РФ за 2024 год увеличился на 3%, а доля российских товаров в совокупном импорте Казахстана выросла до 30,5%.