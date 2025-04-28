Курс доллара продолжил снижение на торгах 28 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 апреля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 513, 68 тенге, снизившись еще на 1,3 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,22 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 70,45 тенге (-0,29).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513,1-515,5 тенге, евро – по 583-587,5 тенге, рубли – по 6,05-6,17 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 28 апреля.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,08%, до 65,75 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 0,03%, до 63 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 515,03 тенге, евро – 584,82 тенге, рубля – 6,24 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 28 апреля, можно здесь.