Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 апреля

Фото: freepik

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 28 апреля 2025 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,03 тенге, евро – 584,82 тенге, рубля – 6,24. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 514 тенге, продажи – 520 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 582 тенге, продажи – 589 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,14 тенге, продажи – 6,24 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 513,1 тенге, продажи – 515,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 583,5 тенге, продажи – 587,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,07 тенге, продажи – 6,19 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 513 тенге, продажи – 516,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583,1 тенге, продажи – 588,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,13 тенге, продажи – 6,20 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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