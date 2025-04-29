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Финансы

Кто не платит по кредитам: какой суммы достигла просроченная задолженность в банковском секторе

кредиты, задолженность, Нацбанк РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:55 Фото: freepik
Какова доля просрочки в банковского секторе и на какие кредиты приходится основной объем задолженности – в материале Zakon.kz.

Просроченная задолженность по кредитам банковского сектора к 1 апреля 2025 года составила 1,1 трлн тенге. Это 3% от всего объема кредитов банковского сектора – 36,6 трлн тенге. С января текущего года объем вырос на 24,2% (с 907,1 млрд тенге). Такие данные приводятся в статистике Национального банка РК.

Основная сумма задолженности приходится на кредиты населению – 749,5 млрд тенге, а 376,9 млрд кредиты субъектам предпринимательства.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что просроченные кредиты в иностранных валютах составляют всего 2% или 23,2 млрд тенге. Из них 15 млрд это задолженность субъектов малого предпринимательства.

Долги бизнеса

К слову, малые предприятия также лидируют по объему долга в национальной валюте. Так, общая задолженность субъектов предпринимательства в тенге составляет 354,4 млрд, из них 61,2% (216,8 млрд тенге) это малые предприятия.

Просроченная задолженность субъектов крупного предпринимательства на 1 апреля составляла 93,3 млрд (в тенге и инвалюте), среднего – 51,7 млрд тенге.

Задолженность населения

Перейдем к просроченной задолженности населения. Львиную доли просрочки составляют кредиты выданные на потребительские цели 655,7 млрд тенге. Это 87,5% среди всей задолженности населения, и 58,2% от общего объема просрочки. Задолженность по ипотечным займам составила всего 23 млрд тенге.

Согласно статистике Нацбанка просроченная задолженность по кредитам банковского сектора в разрезе объектов кредитования распределилась следующим образом: потребительские цели граждан – 49,6% (558, 8 млрд тенге), приобретение оборотных средств – 15,4% (173, 3 млрд тенге), наименьший объем просроченной задолженности по кредитам предоставленным на новое строительство и реконструкцию – 0,7% (7,5 млрд тенге).

Фото: Zakon.kz

Добавим, что основной объем (90,1%) просрочки приходится на долгосрочные кредиты, долг по краткосрочным кредитам (до одного года) чуть больше 111 млрд тенге. Практически половина (49,6%) просрочки приходится на кредиты оформленные на потребительские цели граждан – 558, 8 млрд тенге.

Ранее, мы также рассказывали об особенностях кредитования бизнеса и населения в первом квартале 2025 года.

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Ольга Кудряшова
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