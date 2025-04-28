На что берут кредиты в банках предприниматели и население – статистика

Сколько составил объем кредитов банковского сектора к апрелю 2025 года, и как они распределяются по категориям, валютам и целям кредитования - в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка РК кредиты банковского сектора экономике на 1 апреля составили 36,6 трлн тенге. Из них 15,2 трлн это кредиты субъектам предпринимательства, на кредиты населению приходится 21,4 трлн тенге.

С января текущего года общий объем кредитов банковского сектора вырос всего на 1,8%. Увеличение произошло за счет увеличения объема кредитов населению, которые прибавили 3,5% с января. При этом кредиты предпринимательству по сравнению с началом года сократились на 0,34%.

В статистике Нацбанка уточняется, что банковский сектор включает как банки второго уровня, так и АО "Банк Развития Казахстана".

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Валютные различия

В структуре кредитов, основной объем приходится на кредиты в национальной валюте – 32,6 трлн или 89%. Соответственно, доля в иностранной валюте 11%, а объем 4 трлн тенге.

Отметим, что кредиты в других валютах оформляют в основном предприниматели, на них приходится практически 100% от общей суммы. Доля физлиц менее 0,1%, всего 2,2 млрд тенге. Это лишь 0,01% от всего объема кредитов населению.

Львиная доля займов в иностранной валюте приходится на субъекты крупного предпринимательства – 2,6 трлн тенге (66% от всего объема).

Категории кредитов

По типам субъектов, кредиты малого предпринимательства составляют 6,3 трлн тенге, или 41,3% от всего объема (15,2 трлн тенге). Кредиты крупных предприятий 6,6 трлн тенге (43, 2%). Наименьший объем кредитов у субъектов среднего предпринимательства 2,3 трлн тенге, или 15,5%.

Кредиты населению по целям и объектам кредитования выглядят так:

ипотечные займы – чуть больше 6 трлн тенге, что равно 28,4% от всего объем кредитов населению;

потребительские цели – 14,4 трлн тенге (67,3%);

прочие цели – 918,4 млрд тенге (4,3%).

При чем потребительские кредиты занимают почти 40% от всего объема кредитов банковского сектора экономике.

Стоит отметить, что из всего объема кредитов на потребительские цели, краткосрочные (до 1 года) составляют всего 950 млрд тенге, или 6,6% от объема.

Фото: Zakon.kz

В целом, из 36,6 трлн кредитов банковского сектора, на краткосрочные займы приходится 5,4 трлн тенге – это 14,8% от всего объема. В основном это кредиты, предоставленные на приобретение оборотных средств – 3,8 трлн или 71,7%. Большая часть, или свыше 85% кредитов – долгосрочные.

Объекты кредитования

Как уже упоминалось выше, существенная часть кредитов банковского сектора приходится на потребительские цели граждан. Кроме этого, 17,8% или 6,5 трлн тенге составляют кредиты на строительство и приобретение жилья гражданами; 14,4% или 5,3 трлн тенге – кредиты предоставленные на приобретение оборотных средств.

Фото: Zakon.kz

На приобретение основных фондов приходится 2,1% или 751 млрд тенге. Доля кредитов выданных на новое строительство и реконструкцию всего 0,8% или чуть больше 293 млрд тенге. Объем кредитов на инвестиции и приобретение ценных бумаг составил 3,3 трлн или 9,1%.

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