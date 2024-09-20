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В Казахстане растет объем просроченных микрокредитов МФО

кредиты, микрокредиты, МФО, задолженность, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:21 Фото: Freepik
Насколько выросли просрочки по кредитам МФО и на какой сегмент приходится наибольшая доля задолженности – в материале Zakon.kz.

Кредитный портфель микрофинансовых организаций Казахстана вырос с июля по август. Основной долг по кредитам МФО на 1 августа 2024 года составил 1,36 трлн тенге, это выше июльского объема на 2,2%.

кредиты, МФО, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:21

Фото: Zakon.kz

Из них наибольшую долю занимают микрокредиты, выданные физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей), – 1,15 трлн тенге, или 84,2%. За месяц этот объем вырос на 1,92%. На кредиты ИП пришлось 173, 6 млрд тенге, или 12,7% от основного долга МФО. Кредиты юрлиц занимают наименьшую долю в 2,8%, или 38,6 млрд тенге. К слову, за август прирост микрокредитов юрлиц составил 5,6% с 36,5 млрд тенге в июле.

Уровень просрочки

Объем микрокредитов, по которым имеется просроченная задолженность составил 286,8 млрд тенге, увеличившись на 3,2% с июля. Из общего объема наибольшую долю занимают кредиты с просрочкой свыше 90 дней – 113,6 млрд тенге. Наименьший объем просрочки по кредитам от 31 до 60 ней – 31,4 млрд тенге. При этом за месяц показатель уменьшился в два раза – с 63,1 млрд тенге на 1 июля.

кредиты, просрочки, задолженность, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 16:21

Фото: Zakon.kz

Объем кредитов с просрочкой от 1 до 30 дней составил 90,8 млрд тенге, прирост за месяц на 26,8% (с 71,5 млрд по данным на 1 июля 2024 года).

Львиная доля просрочки приходится на микрокредиты, выданные физлицам, – 264,2 млрд тенге, или 92% от общей задолженности. При этом наибольшая часть – это кредиты с просрочкой от 90 дней – 102,4 млрд тенге. Это 8,9% от объема микрокредитов, выданных физлицам.

Наиболее низкий уровень просрочки у юрлиц – 4 млрд тенге. Однако в общем объеме кредитов юрлиц на просроченные кредиты приходится 10,4%. При этом наименьшую долю, или 316 млн тенге, занимает просрочка от 61 до 90 дней, а наибольшее значение у кредитов с просрочкой более 90 дней – 1,7 млрд тенге.

Объем задолженности по микрокредитам ИП – 18,6 млрд тенге. Из них половина – это просрочка свыше 90 дней – 9,5 млрд тенге, за месяц показатель увеличился на 11,5%.

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