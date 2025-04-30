Сможет ли Нацбанк удерживать "разумный" курс доллара – мнение экономиста

Судя по данным Нацбанка РК, который в марте-апреле не проводил валютные интервенции на внутреннем рынке, предложение долларовой массы в Казахстане было предостаточным, сообщает Zakon.kz.

Из Национального фонда на Казахстанскую фондовую биржу (KASE) поступило 748 млн долларов для выделения трансфертов в республиканский бюджет и финансирования инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал". Доля продаж из Нацфонда составила 18% от общего объема торгов, или порядка 44 млн долларов в день.

Как отмечает экономист Тулеген Аскаров, еще 376 млн долларов продали на бирже субъекты квазигосударственного сектора в рамках нормы по обязательной продаже части их валютной выручки. И, наконец, по операциям зеркалирования Нацбанком было стерилизовано в марте 249 млрд тенге, что означало продажу примерно 0,5 млрд долларов.

Общий же объем стерилизации за I квартал 2025 года составил 742 млрд тенге, или порядка 1,4 млрд долларов. В целях же поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40% Нацбанк приобрел на KASE $250 млн, или порядка 6% от общего объема биржевого рынка.

Тем не менее, по данным KASE, мартовский объем торгов на биржевом спот-рынке доллара уменьшился по сравнению с февралем весьма значительно – на 14,1% до 4 млрд 343,1 млн долларов, в абсолютном выражении – на 715,3 млн долларов.

"Это месячный минимум текущего года, хотя и превышает почти на 8,0% уровень прошлогоднего марта, когда обороты на спот-рынке доллара составили 4 млрд 22,1 млн долларов". Тулеген Аскаров

Из других инвалют, торгующихся на спот-рынке KASE, увеличение объема сделок в марте по сравнению с февралем произошло только по китайской валюте, да и то лишь на 1,2% до 723,8 млн юаней.

По единой европейской валюте обороты уменьшились в 2,5 раза до 65,4 млн евро, российской – на 19,7% до 99 млрд 199,3 млн рублей. Кроме того, на спот-рынке проводились сделки по парам "евро-доллар" (107,3 млн евро) и "доллар-юань" ($159,4 млн). С учетом последних в тенговом эквиваленте общий объем торгов инвалютами на спот-рынке KASE составил в марте 2 трлн 965,9 млрд тенге – на 15,6% меньше по сравнению с февралем.

Фото: Zakon.kz

Снизилась активность участников биржевого рынка и в секторе операций валютного свопа, где объем сделок в марте уменьшился по сравнению с февралем на 9,7% до 11 млрд 734,3 млн долларов, в абсолютном выражении – на 1 млрд 262,5 млн долларов.

"Это второй месячный результат текущего года. В марте же прошлого года обороты по доллару в этом секторе составили 11 млрд 156,5 млн долларов, или на 4,9% меньше". Тулеген Аскаров

Кроме доллара, в этом секторе торговались также единая европейская и российская валюты наряду с парой "евро-доллар" – мартовские обороты по ним составили в долларовом эквиваленте, соответственно, 29,3 млн, 79,7 млн и 46,3 млн долларов. Суммарный же объем сделок в тенговом выражении составил в этом секторе в марте 5 трлн 918,7 млрд тенге со снижением к февралю на 10,5%.

"Судя по информации Нацбанка, и в апреле ему было вполне по силам обеспечивать адекватное предложение американской валюты на биржевом рынке". Тулеген Аскаров

В начале второго весеннего месяца регулятором было заявлено, что по предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле планировалась продажа валюты из Национального фонда в размере от 950 млн до 1 050 млн долларов. В рамках операций зеркалирования Нацбанк намеревался продать валюту за апрель в эквиваленте около 213 млрд тенге, в целом за второй квартал – 640 млрд тенге. Продолжалась также обязательная продажа части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Объем же приобретения валюты для ЕНПФ в апреле оценивался в объеме не более 250 млн долларов.

Доллар же продолжил свое укрепление и в апреле. Если на начало месяца официальный курс американской валюты составлял 504,44 тенге, то на 30 апреля – 512,32 тенге. Отметим, что в марте доллар прибавил 1,0% и вырос тогда с 499,22 тенге до 504,44 тенге.

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