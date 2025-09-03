Сможет ли Нацбанк остановить падение курса тенге – мнения экономистов

Национальный банк Казахстана опубликовал данные по валютному рынку за август, отметив, что, несмотря на общее ослабление нацвалюты в течение года, последний месяц принес небольшое укрепление. Тенге вырос на 0,4% и достиг отметки 538,60 за доллар США, сообщает Zakon.kz.

Однако этот небольшой месячный рост не снимает главного вопроса, волнующего бизнес: насколько устойчив сегодня курс тенге, и хватит ли у регулятора ресурсов, чтобы противостоять внешним факторам?

Рыночный нейтралитет регулятора

Август 2025 года на валютном рынке был отмечен снижением активности. По информации Нацбанка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 260 млн до 217 млн долларов, а общий объем за месяц составил 4,6 млрд долларов США. В этих условиях значительную роль сыграли продажи валюты из Национального фонда, которые в августе составили 420 млн долларов. Эти средства были направлены на обеспечение трансфертов в бюджет, а также на финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода "Талдыкорган –Ушарал". Доля этих операций составила 9% от общего объема торгов, или около 20 млн долларов США в день.

При этом регулятор подчеркнул, что его действия сохраняют принцип рыночного нейтралитета. Валютные интервенции в августе не проводились.

"В рамках операций зеркалирования в августе было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение сентября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге". Нацбанк Казахстана

Примечательно, что в августе Нацбанк не осуществлял покупку валюты в инвестиционный портфель ЕНПФ и не планирует этого делать в сентябре, так как доля валютных активов уже составляет около 40%. Также сообщается, что объем обязательной продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил 366 млн долларов США.

Фото: Zakon.kz

Налоги и "черные лебеди"

Экономист Руслан Султанов считает, что август показал сбалансированность политики и сохранение рыночного нейтралитета.

"Сентябрь станет месяцем проверок – именно фискальные поступления, налоговый период и мировая ситуация определят направление движения тенге". Руслан Султанов

Ранее свою позицию по курсу изложил председатель НБРК Тимур Сулейменов. Он заявил, что не ожидает каких-то значительных движений курса.

"С точки зрения внешнего торгового баланса, платежного баланса, внутренних наших инвестиционных возможностей развития нашей экономики, у нас все стабильно. Давайте будем надеяться, что не будет "черных лебедей", и тогда значительных изменений курса мы не ожидаем". Тимур Сулейменов

Не выше 543 тенге за доллар?

Международные эксперты смотрят на ситуацию в более широком контексте. Аналитики Goldman Sachs заявили, что девальвация тенге с начала года составила 15% в расчетах на торгово-взвешенной основе. Такое снижение, по их мнению, оправдано падением цен на нефть. Однако они оптимистично смотрят на вторую половину года, учитывая, что реальный ВВП вырос на 6% в первой половине года благодаря росту добычи нефти и расширению кредитования.

С другой стороны, аналитик АФК Рамазан Досов считает, что дальнейшее ослабление доллара на глобальном рынке может ослабить девальвационные ожидания в Казахстане.

"Учитывая, что казахстанский тенге остается высокочувствительной валютой к внешнему фону, дальнейшее ослабление доллара на глобальном рынке может ослабить девальвационные ожидания. Влияние цикла снижения ставки ФРС может проявиться через отток капитала из долларовых активов в пользу других, что ослабит доллар. А это в свою очередь окажет позитивное влияние на валюты развивающихся рынков, включая тенге". Рамазан Досов

В целом в условиях стабильных цен на сырье и продолжения продаж валюты Нацфондом в ближайшее время курс может колебаться вблизи августовского диапазона в 534-543 тенге за доллар, полагает аналитик.

В краткосрочной перспективе, как отмечает сам Нацбанк, динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и геополитики. Регулятор будет придерживаться режима гибкого курсообразования, который "исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов".

В конце отметим, что общая динамика за год указывает на устойчивое ослабление тенге. За период с 3 сентября 2024 по 3 сентября 2025 года он девальвировал на 11,82% с 482,53 до 539,55 за доллар. Курс прошел через несколько четких фаз: от 460-480 тенге в начале периода через резкий скачок к 520 в конце 2024 года, затем через коррекцию до 500-510 и, наконец, через новый мощный рост, который привел к текущим показателям.