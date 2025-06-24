Как тратят деньги казахстанские семьи: статистика расходов домохозяйств по регионам

Как меняется структура денежных расходов казахстанских домохозяйств и какие различия наблюдаются по суммам затрат на различные категории товаров и услуг – в материале Zakon.kz.

По данным статистики, расходы домашних хозяйств в Казахстане достигли 1 029 900 тенге в среднем за квартал.

Основная часть этих средств – 933 584 тенге, или более 90%, уходило на потребительские расходы: продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги. В то же время в структуре расходов заметны региональные различия, демонстрирующие как уровень благосостояния, так и особенности образа жизни населения в разных областях. Уточним, что все данные рассчитаны в среднем на домашнее хозяйство в квартал.

Кто тратит больше?

За первый квартал 2025 года наибольшее значение денежных расходов зафиксировано в области Улытау – 1 336 410 тенге и, что примечательно, в Кызылординской области – 1 205 730 тенге. Меньше всего тратят в Костанайской области – 827 853 тенге, Шымкенте – 851 243 тенге и области Абай – 866 626 тенге.

В Алматы и Астане уровень денежных расходов также несколько превышает республиканский показатель – 1 062 726 и 1 183 552 тенге соответственно.

Фото: Zakon.kz

Потребительские расходы

В структуре потребительских расходов, на которые приходится основной объем всех трат, большую часть занимают продовольственные товары – 522 504 тенге, что составляет почти 51% от всего объема денежных расходов. Причем больше всего на продукты питания тратят в Мангистауской – 681 703 тенге и Туркестанской областях – 625 900 тенге.

Наиболее низкий уровень затрат на продтовары в Костанайской области – 394 380 тенге. Также существенно ниже среднего уровня расходы на продовольствие в Северо-Казахстанской области – 407 472 тенге.

Непродовольственные товары и платные услуги

Самая большая сумма расходов на непродовольственные товары зафиксирована в области Улытау – 282 348 тенге, Павлодарской – 268 938 тенге и Кызылординской области – 265 515 тенге.

Согласно пояснению Бюро, к непродовольственным товарам относятся: расходы на одежду, обувь, ткани, мебель, предметы домашнего обихода, бытовую технику, товары длительного пользования, предметы личной гигиены, автотранспортные средства и горюче-смазочные материалы для них и прочее.

Меньше всего на такие товары тратят в Алматинской (187 695 тенге) и Костанайской областях (191 563 тенге), а также в городе Шымкенте (191 598 тенге).

Отметим, что в Астане и Алматы самые высокие расходы на платные услуги – 291 318 и 263 844 тенге соответственно при среднем уровне по республике – 201 452 тенге.

Отметим, что к платным услугам относятся: оплата ЖКХ, транспорта и связи, образования, здравоохранения, услуг по ремонту одежды, обуви, бытовой техники, оборудования и т.д.

Существенно ниже объем расходов на эти услуги в области Жетысу – 149 938 тенге и Северо-Казахстанской области – 137 859 тенге.

Поддержка родственников и долги

В отдельных регионах заметны более высокие траты на материальную помощь родственникам, алименты и прочее. Так, средний уровень расходов по стране в этой категории составляет – 19 842 тенге. При этом в Павлодарской области сумма достигает 74 930 тенге, или почти в 4 раза больше среднереспубликанского.

Также высокий уровень таких расходов можно отметить в Атырауской области – 50 569 тенге. Для сравнения, в некоторых регионах расходы на матпомощь и алименты гораздо более скромные: в области Абай – 3777 тенге, в Алматинской области – 4850 тенге, в Шымкенте – 6088 тенге, в Западно-Казахстанской области – 6400 тенге.

Один из самых интересных показателей – погашение кредитов и долгов. По этому пункту резко выделяется область Улытау, где в среднем на домашнее хозяйство приходится 254 789 тенге, это значительно выше, чем в большинстве других регионов. К примеру, средний уровень по стране составляет 73 890 тенге.

Обратим внимание, что в Алматы на погашение кредита и долга в среднем приходится всего 17 719, в то время как в Астане этот показатель кратно выше – 129 337 тенге.

Расходы на налоги и прочие выплаты остаются сравнительно низкими во всех регионах. В среднем казахстанская семья тратит 2 584 тенге в квартал. Самые высокие значения – в Туркестанской – 4222 тенге, Карагандинской областях – 4 031 тенге и области Жетысу – 4 029 тенге.

Таким образом, статданные демонстрируют, что структура расходов домашних хозяйств в Казахстане существенно различается в зависимости от региона. При этом наиболее значимые различия касаются расходов на продукты, платные услуги и погашение кредитов.