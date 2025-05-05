Важная информация для налогоплательщиков: учет ККМ переведен в новую систему

В рамках цифровой трансформации налоговой системы осуществляется поэтапный запуск модулей и подсистем интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА), сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов Алматы пояснили, что с переходом на ИСНА осуществляется перевод функций взаимодействия с операторами фискальных данных (ОФД) по вопросам постановки, изменения сведений и снятия с учета контрольно-кассовых машин (ККМ) с функцией фиксации или передачи данных.

Данная функция выведена из интегрированной налоговой информационной системы (ИНИС) в отношении восьми операторов:

АО "Казахтелеком", АО "Транстелеком", АО "Jusan Mobile", ТОО "Кар-Тел", АО "Kaspi Bank", ТОО "IT ANALYTICS", ТОО "Smartcontract", ТОО "Бухта".

Начиная с внедрения пилотного проекта, все действия, связанные с регистрацией, изменением сведений и снятием с учета ККМ, производятся исключительно через ИС ИСНА. При этом данные не синхронизируются с ИНИС, что требует внимания со стороны налогоплательщиков.

"В этой связи при снятии ККМ с учета в ОФД налогоплательщику необходимо обратиться в Управление государственных доходов по месту регистрации ККМ для завершения процедуры снятия с регистрационного учета в ИНИС", – отметили в ДГД.

В департаменте рекомендуют налогоплательщикам своевременно учитывать изменения в процессах учета ККМ и при необходимости обращаться за разъяснениями в соответствующее УГД.