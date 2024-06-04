Новую информационную систему запустят в Комитете госдоходов

Комитет государственных доходов МФ РК в 2024 году планирует запустить новую информационную систему органов государственных доходов "Интегрированная система налогового администрирования" (ИСНА), сообщает Zakon.kz.

ИСНА заменит функционал семи действующих систем: ИНИС, ЦУЛС, Акциз, СОНО, КНП, Портал, ИШ.

Как сообщили в КГД, при разработке ИСНА применен современный технологический стек, а также ПО с открытым исходным кодом (open-source решение). ИСНА построена на микросервисной архитектуре, обеспечивающей бесперебойную работу высоконагруженной и масштабируемой ИС.

"Запуск ИСНА позволит оказывать более качественные услуги налогоплательщикам, организовать электронное взаимодействие на более качественном уровне, а также упростит и автоматизирует отдельные процессы администрирования", – отметили в комитете.

Одним из положительных моментов станет обеспечение высокого уровня доступности системы в единицу времени, то есть одновременный доступ к кабинету налогоплательщика более 250 тыс. пользователей.

В КГД также отметили, что оптимизация бизнес-процессов администрирования, а также минимизация участия работников в процессах обработки документов ускорит такие процессы, как отзыв РПРО, автоматическое изменение статуса уведомлений при исполнении его налогоплательщиком.

Кроме того, в КНП реализована возможность электронного представления ответов на уведомления, в том числе с приложением необходимых документов. Также в КНП будет отслеживаться статус уведомления.

Кроме того, в новой системе полностью автоматизирован процесс реабилитации и банкротства юридических лиц, что позволит осуществлять взаимодействие с администраторами и конкурсными управляющими в электронном виде.

В комитете сообщили, что запуск ИСНА осуществляется поэтапно с привлечением заинтересованных налогоплательщиков, полный запуск системы запланирован на конец 2024 года.

