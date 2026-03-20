Финансы

Процедура банкротства перешла в цифровой формат

Фото: freepik
В Казахстане произошла цифровая трансформация процедур банкротства и реабилитации благодаря внедрению информационной системы ИСНА, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК отмечают, что за последние три года национальный институт банкротства прошел масштабную цифровую трансформацию.

"Если ранее все процессы в рамках процедур реабилитации и банкротства осуществлялись исключительно на бумаге, то сегодня значительная часть работы переведена в электронный формат в информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" (ИСНА)", – сообщили в КГД.

В ИСНА оцифровано более 6 тысяч дел, в электронном виде принято и обработано свыше 30 тысяч документов, что позволило существенно ускорить процессы рассмотрения и повысить их прозрачность.

Важным шагом стало развитие цифровых сервисов для внешних пользователей. На новом портале Комитета (portal.kgd.gov.kz) реализованы открытые API-сервисы, предоставляющие доступ к:

  • спискам должников, в отношении которых вступили в законную силу судебные решения о признании их банкротами, применении реабилитационной процедуры либо ликвидации без возбуждения процедуры банкротства;
  • спискам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в отношении которых вступили в законную силу определения суда о прекращении реабилитационной процедуры;
  • объявлениям о возбуждении производства по делу о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами;
  • объявлениям о возбуждении производства по делу о реабилитации и порядке заявления требований кредиторами;
  • объявлениям о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства;
  • объявлениям о ликвидации должника без возбуждения процедуры банкротства;
  • уведомлениям о проведении собрания кредиторов в процедуре банкротства;
  • уведомлениям о проведении собрания кредиторов в реабилитационной процедуре;
  • реестру требований кредиторов в процедурах банкротства и реабилитации.

Для подключения к API-сервисам необходимо перейти по ссылке.

В КГД отметили, что переход на электронный документооборот не только снижает административную нагрузку, но и минимизирует риски ошибок, связанных с человеческим фактором.

В свою очередь внедрение открытых API способствует повышению прозрачности процедур и развитию цифровой экосистемы вокруг института банкротства.

Кроме того, оцифровка дел должников и автоматизация взаимодействия участников процедур банкротства в перспективе позволят автоматизировать администрирование и выявление признаков преднамеренного банкротства.

Как отметили в КГД, в настоящее время эта задача является приоритетной.

В ведомстве заключили, что таким образом за короткий срок институт банкротства прошел путь от бумажной бюрократии к современным цифровым решениям, соответствующим требованиям времени и ожиданиям пользователей – администраторов, кредиторов и других участников процедур.

Читайте также
Процедуру внесудебного банкротства упростили для казахстанцев
17:29, 05 мая 2025
Процедуру внесудебного банкротства упростили для казахстанцев
В Казахстане запустили новую информационную систему по банкротству физических лиц
13:46, 19 июля 2024
В Казахстане запустили новую информационную систему по банкротству физических лиц
Применение процедуры внесудебного банкротства: что изменится
10:49, 22 июля 2024
Применение процедуры внесудебного банкротства: что изменится
Читайте также
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
10:15, Сегодня
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
Джон Джонс не готов к завершению карьеры
09:54, Сегодня
Джон Джонс не готов к завершению карьеры
Стало известно место КПЛ в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира
09:20, Сегодня
Стало известно место КПЛ в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
08:49, Сегодня
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
