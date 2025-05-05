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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 мая

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 5 мая 2025 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,16 тенге, евро – 584,86 тенге, рубля – 6,25.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 514,5 тенге, продажи – 521,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 583 тенге, продажи – 591 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6 тенге, продажи – 6,15 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 516,9 тенге, продажи – 519,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 587 тенге, продажи – 591 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,05 тенге, продажи – 6,17 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,7 тенге, продажи – 521,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583,6 тенге, продажи – 588,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,12 тенге, продажи – 6,19 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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