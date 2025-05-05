Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 516,16 тенге, евро – 584,86 тенге, рубля – 6,25.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 514,5 тенге, продажи – 521,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 583 тенге, продажи – 591 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6 тенге, продажи – 6,15 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 516,9 тенге, продажи – 519,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 587 тенге, продажи – 591 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,05 тенге, продажи – 6,17 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,7 тенге, продажи – 521,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 583,6 тенге, продажи – 588,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,12 тенге, продажи – 6,19 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.