Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 8 мая 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 514,5 тенге, евро – 582,67 тенге, рубля – 6,35. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 512,5 тенге, продажи – 518,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 581,5 тенге, продажи – 588,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,19 тенге, продажи – 6,29 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 514,7 тенге, продажи – 517,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 582,5 тенге, продажи – 586,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,19 тенге, продажи – 6,31 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 515,2 тенге, продажи – 518,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 582,9 тенге, продажи – 587,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,17 тенге, продажи – 6,24 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: