Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,51 тенге, евро – 611,83 тенге, рубля – 6,6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 517,7 тенге, продажи – 523,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 607,5 тенге, продажи – 614,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,5 тенге, продажи – 521,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 608,5 тенге, продажи – 612,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519 тенге, продажи – 522 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608,5 тенге, продажи – 612,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,56 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.