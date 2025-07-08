Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 8 июля 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,51 тенге, евро – 611,83 тенге, рубля – 6,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 517,7 тенге, продажи – 523,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 607,5 тенге, продажи – 614,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,60 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,5 тенге, продажи – 521,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 608,5 тенге, продажи – 612,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519 тенге, продажи – 522 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 608,5 тенге, продажи – 612,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,50 тенге, продажи – 6,56 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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