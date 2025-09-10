Минфин изменил правила планирования бюджета

Приказом министра финансов от 2 сентября 2025 года внесены изменения в Правила планирования бюджета, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что при определении лимитов расходов администраторов бюджетных программ учитываются:

варианты прогнозов показателей социально-экономического развития, включая варианты прогнозов бюджетных параметров прогноза социально-экономического развития на соответствующий период;

планы развития или проекты планов развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы;

утвержденный (уточненный) объем расходов администраторов бюджетных программ на текущий финансовый год;

итоги реализации паспортов бюджетных программ в предыдущем и текущем финансовых годах;

итоги оценки реализации бюджетных инвестиций;

заключения и рекомендации Высшей аудиторской палаты к отчету об исполнении республиканского бюджета (ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы к отчету об исполнении местного бюджета);

принятые государственные обязательства, в том числе принятые обязательства по договорам лизинга и по направлениям, предусмотренным подпунктом 13 пункта 1 статей 30, 31, 32 и подпунктом 12 пункта 1 статьи 33 Кодекса;

результаты обзора расходов;

поступления от реализации государственными учреждениями товаров, работ и услуг и расходы с контрольных счетов наличности платных услуг;

специальные поступления.

Лимиты расходов администраторов республиканских бюджетных программ определяются центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию с учетом предложений администраторов республиканских бюджетных программ, и объемов трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период, резерва на инициативы президента РК и резерва правительства РК.

Предложения администраторов республиканских бюджетных программ для определения лимитов предоставляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию:

администраторами республиканских бюджетных программ, разрабатывающими планы развития государственных органов, в течение пяти рабочих дней после получения заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию;

после получения заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию; администраторами республиканских бюджетных программ, не разрабатывающими планы развития государственных органов, до 15 апреля текущего финансового года, предшествующего планируемому периоду.

Указывается, что лимиты расходов администраторов местных бюджетных программ определяются местными уполномоченными органами по государственному планированию, за исключением лимитов расходов администраторов бюджетных программ, финансируемых из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, которые определяются местными уполномоченными органами по государственному планированию районов (городов областного значения) с учетом предложений администраторов местных бюджетных программ и резерва местного исполнительного органа.

Предложения администраторов местных бюджетных программ для определения лимитов предоставляются в местный уполномоченный орган по государственному планированию до 5 мая текущего финансового года, предшествующего планируемому периоду.

В составе лимита расходов администратора республиканских бюджетных программ определяются, в том числе, следующие блоки расходов:

безусловные базовые расходы постоянного характера, включающие текущие административные расходы администраторов бюджетных программ и иные расходы утвержденного (уточненного, скорректированного) республиканского бюджета на текущий финансовый год, по перечню, формируемому центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Безусловными базовыми расходами постоянного характера являются расходы, связанные с выполнением государственных функций, полномочий и оказанием государственных услуг, выплатами трансфертов физическим лицам и другими обязательствами государства.

Под текущими административными расходами понимаются текущие расходы, связанные с обеспечением деятельности государственного органа.

Кроме того, уточняется, что лимит текущих административных расходов государственных органов определяется путем расчета следующих текущих административных расходов:

на транспортное обслуживание государственных органов расчет осуществляется с учетом натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями;

на услуги телефонной связи расчет осуществляется с учетом натуральных норм в соответствии с приказом № 201 и натуральных норм центральных государственных органов по обеспечению телефонной связью;

Также говорится, что целевые трансферты на развитие передаются вышестоящими бюджетами в нижестоящие на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения в соответствии с пунктом 8 статьи 148 Кодекса при отсутствии альтернативных источников финансирования.

В случае принятия решения местными исполнительными органами по финансированию в полном объеме проекта МБИ за счет местного бюджета средства из республиканского бюджета в виде целевых трансфертов на развитие не выделяются.

Местный исполнительный орган софинансирует за счет местного бюджета МБИ реализуемые за счет средств республиканского бюджета или источников, не запрещенных законодательством РК.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.