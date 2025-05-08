Утверждены правила сертификации бухгалтеров, работающих с бюджетом

Министр финансов приказом от 29 апреля 2025 года утвердил Правила сертификации должностных лиц администраторов бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению республиканского бюджета, бюджетов области, города, районов, уполномоченных на ведение бухучета, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок сертификации должностных лиц, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности:

администраторов республиканских бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению республиканского бюджета, бюджета области, города республиканского значения, столицы;

вводится в действие с 1 января 2027 года:

администраторов местных бюджетных программ и уполномоченного органа по исполнению районного (города областного значения) бюджета.

Предусматривается, что организация проводит обучение по программам обучения, разработанным центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и размещенным на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов gov.kz/memleket/entities/minfin.

Модули составляются на казахском и русском языках с учетом бюджетного законодательства и законодательства в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности и подлежат согласовыванию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Кандидаты сдают экзамены по следующим дисциплинам:

ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в государственных учреждениях в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора;

ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в квазигосударственном секторе в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Для регистрации на сертификацию кандидаты представляют следующие документы:

заявление о допуске к экзаменам с указанием названия дисциплин;

копия документа на бумажном носителе или цифровой документ, удостоверяющий личность;

один из документов, подтверждающих трудовую деятельность;

документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил (см. ниже).

Кандидаты национальные и международные профессиональные квалификации в области бухгалтерского учета и аудита, освобождаются от сдачи отдельных экзаменов по следующим дисциплинам сертификации:

кандидаты освобождаются от сдачи экзамена по дисциплине "Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в государственных учреждениях в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности для общественного сектора" при наличии:

сертификата "Государственный аудитор", выданный Национальной комиссией по сертификации государственного аудитора;

или международного сертификата IPSAS АССА (Certificate in International Public Sector Accounting Standards) (Сертификат по международным стандартам бухгалтерского учета в государственном секторе);

или международного сертификата CIPFA (The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) (Диплом по международным стандартам финансовой отчетности для государственного сектора);

или международного сертификата CIPFA DipIPSAS (Diploma in international public sector accounting standards) (Диплом по международным стандартам бухгалтерского учета в государственном секторе).

кандидаты освобождаются от сдачи экзаменов по дисциплине "Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в квазигосударственном секторе в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности" при наличии:

квалификационного свидетельства "Аудитор", выданного аттестованной Квалификационной комиссией;

или сертификата "Государственный аудитор", выданный Национальной комиссией по сертификации государственного аудитора;

или сертификата "Профессиональный бухгалтер", выданный аккредитованной организацией;

или квалификация АССА (Association of Chartered Certified Accountants) (Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров);

или квалификация АСА (Associated Chartered Accountant) (Ассоциированный дипломированный бухгалтер);

или международный сертификат DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) (Диплом по международной финансовой отчетности).

Помещение для проведения экзамена оснащается средствами видео фиксации.

Экзаменационная комиссия формируется организацией по каждой дисциплине из нечетного числа (не менее трех человек) специалистов, из числа которых избирается председатель комиссии.

Предусмотрено, что при проведении экзамена организацией присутствуют наблюдатели.

Продолжительность экзамена составляет три часа (180 минут). Общий суммарный балл для сдачи экзамена ("проходной" балл) составляет не менее 50 баллов из 100 возможных баллов.

Количество баллов и продолжительность экзамена устанавливается в разрезе каждого модуля по тестовым вопросам или ситуационным задачам в зависимости от их сложности.

1Экзаменационным работам по окончании экзамена присваивается индивидуальный номер с последующей их передачей в экзаменационную комиссию.

Экзаменационная комиссия проводит проверку и оценку экзаменационных работ кандидатов в срок не более 15 календарных дней с вынесением одного из следующих решений:

экзамен пройден, когда кандидатом достигнут "проходной балл" суммарно по сдаваемой дисциплине (положительный результат);

экзамен не сдан, когда кандидатом не достигнут "проходной балл" суммарно по сдаваемой дисциплине (отрицательный результат).

Результаты экзаменов оформляются протоколом экзаменационной комиссии за подписью председателя и всех ее членов.

Кандидатам, получившим положительный результат, выдается сертификат об обучении и прохождении экзамена должностных лиц администраторов республиканских бюджетных программ и местных уполномоченных органов по исполнению бюджета области, города республиканского значения, столицы, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности.

Кандидаты, не прошедшие экзамен, повторно проходят его не ранее одного месяца со дня получения отрицательного результата.

При несогласии с результатами экзамена кандидат обжалует решение экзаменационной комиссии в установленно порядке в суд.

Приказ вводится в действие с 16 мая 2025 года.

При этом ранее действовавшие правила признаны утратившими силу.