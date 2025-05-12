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Финансы

Под страховой защитой: как Казахстан выстраивает инфраструктуру несырьевого экспорта

Экспортно-кредитное агентство Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 15:00 Фото: Аскар Ахметуллин/kz.kursiv.media
Прошел ровно год после преобразования KazakhExport в Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА). Речь шла не о смене вывески, а о создании первого в Центральной Азии классического экспортного агентства, соответствующего международным стандартам, сообщает Zakon.kz.

Через год можно смело говорить: ставка на институционализацию экспорта оказалась оправданной.

От страхования к стратегическому сопровождению

Ключевой переменой стало расширение функционала: от классического страхования экспортных рисков к многоуровневой модели сопровождения экспортного контракта. Сегодня ЭКА предоставляет гарантии, страхование, предэкспортное и экспортно-торговое финансирование, консультации, проверку зарубежных контрагентов и помощь в поиске рынков сбыта.

"Мы – не просто финансовый институт, а точка опоры для казахстанского экспорта в несырьевом сегменте. Экспортно-кредитное агентство Казахстана создало полноценную систему поддержки, в которой экспортер не остается один на один с рисками или неопределенностью на новых рынках"  Заместитель председателя правления ЭКА Мадина Ержанова.

Показатели 2024 года подтверждают сказанное.

  • Рекордная прибыль – 8,8 млрд тенге.
  • Объем поддержки экспортеров – более 335 млрд тенге.
  • Рост объемов предэкспортного и торгового финансирования до 30,2 млрд тенге.
  • Перестрахование увеличено в 2,5 раза.
  • Поддержано 468 контрактов.
  • 96 экспортеров, из них 15 – впервые.

Мадина Ержанова Фото: Аскар Ахметуллин/kz.kursiv.media

Что уходит на экспорт?

Наибольший интерес к услугам ЭКА проявили предприятия пищевой промышленности, металлургии и АПК. Также в портфеле – изделия машиностроения, строительные материалы, продукция химической, стекольной, фармацевтической и парфюмерной промышленности.

"Поддержка – это не абстрактная помощь, а конкретные проекты. Мы помогли модернизировать завод по производству мороженого "Шин-Лайн", профинансировали вторую очередь птицекомплекса "ПримаКус", оказали страховую поддержку контрактам кондитерской фабрики "Лотте Рахат".Мадина Ержанова

Продуктовая линейка: полный цикл сделки

Сегодня портфель ЭКА включает более 20 продуктов, охватывающих весь путь экспортной сделки — от подготовки до исполнения обязательств.

Среди наиболее востребованных инструментов:

  • страхование контрактов с отсрочкой платежа;
  • страхование аккредитивов и займов;
  • предэкспортное финансирование;
  • гарантии по обязательствам для участия в международных тендерах.
"Мы наблюдаем рост интереса к страхованию дебиторской задолженности и к инструментам, связанным с экспортным финансированием. Бизнесу важно, чтобы риски были управляемыми и прозрачными".Мадина Ержанова

Зарубежные гарантии на экспорт услуг

В прошлом году ЭКА внедрило пять новых продуктов с механизмами гарантирования и в текущем году реализовало два успешных кейса, что позволило казахстанским компаниям экспортировать услуги и продукцию в рамках тендеров в Узбекистане.

Так, АО "Банк ЦентрКредит" получило первую гарантию по обязательствам ТОО "ZTOWN Development", а ТОО "Caspian Contractors Trust" получило поддержку для выполнения строительных работ в Узбекистане.

"Гарантии от ЭКА – это сигнал партнерам за рубежом о том, что у казахстанской стороны есть серьезный финансовый поручитель. Это усиливает конкурентоспособность".Мадина Ержанова

Региональный акцент и онлайн-реальность

ЭКА стремится не только сохранить традиционные экспортные рынки, но и открыть новые. Наблюдается активизация торговой деятельности с Афганистаном, имеется большой потенциал торговли с КНР, а страны Европейского союза являются потребителями экологически чистых продуктов казахстанского производства.

Параллельно агентство продвигает цифровые каналы взаимодействия с экспортерами. Запущен "Личный кабинет экспортера" (online.kazakhexport.kz), где можно в режиме онлайн подать заявку, подписать договор и отследить статус обращения.

Следующий рубеж – 1 трлн тенге

В планах ЭКА на 2025 год – увеличение страховой емкости до 1 трлн тенге, что позволит расширить поддержку экспортеров до 600 млрд тенге.

Дополнительно с банками разрабатывается пакетное страхование для субъектов МСБ, чтобы упростить доступ экспортерам малого бизнеса к финансированию и снизить риски.


"Мы подходим к следующему этапу с оправданным оптимизмом. Институциональная основа создана. Теперь важно обеспечить масштабируемость". Мадина Ержанова

Другими словами, Экспортно-кредитное агентство Казахстана постепенно и уверенно укрепляет свои позиции в качестве стратегического оператора экспортной экономики страны. Его инструменты становятся не просто подстраховкой, а частью инфраструктуры роста для несырьевого сектора, что соответствует экономической политике Нового Казахстана.

Экспортно-кредитное агентство Казахстана приглашает отечественный бизнес к активному сотрудничеству. ЭКА всегда открыто к диалогу и готово развивать и поддерживать отечественные экспортные проекты.

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Андрей Зубов
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