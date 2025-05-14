Новый закон о банках усилит развитие банковского сектора – эксперт

Известный финансист Галим Хусаинов отметил, что новый закон о банках и банковской деятельности хорошо проработан и назвал многие его положения прогрессивными.

Законопроект разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по поручению главы государства.

"Это очень важный документ (законопроект по банкам и банковской деятельности – прим. автора), который должен изменить текущий банковский сектор и расширить возможности кредитования. Очень много нововведений и описать их в рамках одной статьи достаточно сложно. В целом, предлагаемые изменения хорошо проработаны и многие положения можно назвать достаточно прогрессивными. Если все нововведения будут внедрены, то это будет огромный шаг в развитии банковского сектора", – подчеркнул Хусаинов.

По его словам, самое значимое нововведение – это внедрение базовой и универсальной банковской лицензий.

"Эти лицензии должны значительно упростит вход на рынок небольших игроков. Основное отличие базовой лицензии от универсальной заключается в требовании к капиталу и к ограничению в деятельности. Базовая лицензия требует капитал в 10 млрд тенге, максимальный объем активов – не более 500 млрд тенге и вклады на физическое лицо ограничиваются 10 млн тенге. Банкам с базовыми лицензиями нельзя давать гарантии, предоставлять брокерские и дилерские услуги, предоставлять лизинг и факторинг", – добавил эксперт.

Ожидается, что в результате 12 микрофинансовых организаций (МФО) смогут в упрощенном порядке трансформироваться в банки с базовой лицензией.

"МФО у нас в основном оперируют на рынке потребительского кредитования, а также кредитования МСБ под высокие проценты с высоким риском. Трансформация в банк позволит МФО удешевить стоимость привлекаемого фондирования, а также оказывать базовые услуги для своих клиентов по платежам и переводам. Какое требование будет по нормативам в части достаточности капитала, пока не совсем понятно, но если даже предположить, что нормальный уровень К1 будет в размере 10%, то на капитал в 10 млрд тенге, кредитный портфель будет варьироваться от 50 до 150 млрд тенге, в зависимости от бизнес модели БВУ, а при верхнем пороге по капиталу в 20 млрд – от 150 до 300 млрд тенге. В целом, 500 млрд тенге по активам смотрятся приемлемыми", – считает финансист.

Галим Хусаинов также добавил, что установление для банков с базовой лицензией депозита в размере 10 млн тенге для физических лиц может стать барьером для создания серьезной конкуренции на рынке. Эксперт также считает возможным разрешить банкам с базовой лицензией определенные операции, в том числе брокерско-дилерскую деятельность, лизинг, факторинг и банковские гарантии.

"Основная цель должна быть направлена на развитие кредитования реального сектора экономики", – подчеркнул Хусаинов.

Напомним, в настоящее время проект закона о банках и банковской деятельности находится на публичном обсуждении.