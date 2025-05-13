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Финансы

Рейтинг производительности труда регионов Казахстана: кто в лидерах, кто отстает

рабочий у домны, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 16:24 Фото: pexels
Данные статистики выявили сложную и противоречивую картину – с одной стороны, есть общий рост показателя по стране, с другой – существенное снижение во многих регионах. Этот парадокс поднимает серьезные вопросы о структурных дисбалансах экономики страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной сводке Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя производительность труда по Казахстану в 2024 году увеличилась на 3,6%. Однако углубленный анализ показывает значительную региональную неоднородность.

Лидеры эффективности: кто показывает лучший результат?

Традиционными лидерами по объему валового регионального продукта на одного занятого ожидаемо стали регионы, где доминируют добывающая промышленность и крупные экономические центры. Возглавляет список Атырауская область с показателем 36 680 тыс. тенге на занятого. За ней следуют область Улытау (23 049 тыс. тенге), город Алматы (22 811 тыс. тенге), город Астана (19 433 тыс. тенге) и Карагандинская область (15 681 тыс. тенге). При этом отмечается, что высокие показатели Атырауской области обусловлены нефтяным сектором, Алматы – финансами и торговлей, а Улытау – обрабатывающей промышленностью. Эти регионы формируют основной экономический каркас страны.

На дне рейтинга: кто в аутсайдерах?

В то же время ряд областей демонстрируют критически низкие показатели производительности. Аутсайдерами стали Туркестанская (4 728 тыс. тенге), Жамбылская (5 359 тыс. тенге) и Алматинская (6 262 тыс. тенге) области. Восьмикратный разрыв между лидером (Атырауская область) и аутсайдером (Туркестанская область) указывает на глубокую структурную асимметрию, которая может сдерживать общенациональный рост и создавать социальные риски.

Фото: Zakon.kz

Где произошел прорыв, а где наблюдается спад?

Динамика производительности труда по сравнению с 2023 годом также вызывает вопросы. Несмотря на общий рост по стране, в 11 из 20 регионов Казахстана зафиксировано снижение производительности труда.

Наибольший рост показали Северо-Казахстанская область (+109,6%), область Улытау (+109,3%) и область Жетысу (+107,6%). В то же время ряд регионов продемонстрировал существенное падение: Атырауская область (показатель составил 88% к уровню 2023 г.), Западно-Казахстанская область (90,2%), Мангистауская и Актюбинская области (92,5%).

Причины падения: влияние сырьевого сектора и структурные проблемы

Основной причиной снижения производительности в западных регионах стало сокращение показателей именно в горнодобывающем секторе. Это подчеркивает уязвимость экономики, сильно зависящей от сырьевых рынков.

Ситуацию с производительностью труда в Казахстане в 2024 году точно описывает экономист Руслан Султанов:

"Парадокс 2024 года в том, что производительность по стране растет (+3,6%), а почти половина регионов падает. Экономику тянут немногие, но системные риски ширятся. Сырьевая модель буксует – и это уже не сигнал, а сирена".Руслан Султанов

Эти данные служат серьезным предупреждением как для бизнеса, так и правительства. Зависимость от сырьевых циклов и концентрация экономической активности в немногих центрах создают уязвимости. Для обеспечения устойчивого и инклюзивного долгосрочного роста Казахстану необходимо сфокусироваться на повышении производительности в менее развитых регионах, активно диверсифицировать экономику, поддерживая несырьевые секторы, и улучшать инвестиционный климат для стимулирования создания высокопроизводительных рабочих мест по всей стране. Игнорирование этих структурных проблем может замедлить достижение стратегических целей и усилить региональные дисбалансы, подчеркивают эксперты.

Ранее мы рассказали, какие регионы в Казахстане лидируют по росту инфляции.

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Андрей Зубов
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