Почему ВРП в Атырау в 10 раз выше, чем в Туркестане: карта региональных экономик Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году экономика Казахстана продемонстрировала уверенный рост, достигнув 136,7 трлн тенге и показав реальное расширение на 5%. Однако за этой цифрой скрываются сложные и противоречивые региональные процессы, сообщает Zakon.kz.

Эффект "низкой" базы

Показатели, представленные в документе, отражают потенциальные источники будущей диверсификации.

Наиболее высокие темпы расширения экономики зафиксированы в областях Жетысу (+14,8%), Улытау (+10,7%) и СКО (+13,7%). Эти цифры следует рассматривать с осторожностью. В случае с Жетысу и Улытау это может быть эффект "низкой базы", так как они являются новыми административными единицами. Рост здесь может быть связан с крупными инвестиционными проектами, которые вносят значительный вклад в их экономики.

Рост в Северо-Казахстанской области (+13,7%) имеет особую ценность. Он обусловлен аграрным сектором, что указывает на высокую эффективность в производстве зерновых – одного из ключевых несырьевых направлений экономики.

Центры силы

Вместе с тем анализ показывает, что экономика страны остается высококонцентрированной.

Алматы, Астана и Атырауская область формируют почти половину (44,9%) всего ВВП. Это свидетельствует о структурной зависимости от двух типов экономики:

Сервисно-финансовый центр (Алматы). Вклад в 1,61 п.п. в общий прирост ВВП подтверждает, что именно несырьевая экономика услуг, торговли и логистики является основным и наиболее стабильным источником роста в 2024 году.

Административно-деловой центр (Астана). Вклад в 0,59 п.п. отражает роль столицы как магнита для инвестиций и финансово-инфраструктурных проектов.

Сырьевой центр (Атырауская область). При подавляющем лидерстве по ВРП Атырауский регион показал отрицательный вклад (-0,82 п.п.) в общий прирост ВВП. Это следствие спада в нефтегазовом секторе в 2024 году, что обнажает главную уязвимость сырьевой модели – чувствительность к колебаниям мировых цен.

Для справки. Валовой региональный продукт (ВРП) является основным показателем, характеризующим экономическое положение региона. ВРП рассчитывается путем суммирования добавленной стоимости, созданной всеми видами экономической деятельности региона, за вычетом промежуточного потребления.

Диспропорции в доходах

Цифры ВВП на душу населения демонстрируют глубокий разрыв в уровне жизни между регионами, не всегда коррелирующий с общим ростом.

Несмотря на среднюю цифру ВВП на душу населения в 21,2 млн тенге в Атырауской области (почти в 10 раз выше показателя Туркестанской области), эти доходы концентрируются в узком кругу нефтедобывающих компаний. Высокий показатель не означает равномерное распределение благосостояния. Он отражает доходы от крупного бизнеса, а не уровень жизни большинства населения региона.

Контраст между сырьевыми регионами и аграрными и периферийными областями остается критически высоким. Это требует создания эффективных механизмов межрегионального выравнивания, полагает экономист Руслан Султанов.

"Экономическая карта Казахстана демонстрирует разноскоростное развитие. Драйверами становятся аграрные и новые индустриальные регионы, тогда как распределение доходов продолжает концентрироваться в нефтегазовых центрах и крупных мегаполисах". Руслан Султанов

Вызов на ближайшие годы – превратить локальные очаги роста в системную диверсификацию экономики и выровнять региональные различия, считает экономист.

