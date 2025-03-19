Зарабатываем много, но тратим еще больше: рост расходов казахстанцев составил 11,6%

Экономика Казахстана демонстрирует рост потребительской активности, однако инфляционные процессы и региональные различия в доходах вносят существенные коррективы в общую картину, сообщает Zakon.kz.

По последним данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, среднедушевые ежемесячные расходы населения достигли 309 257 тенге, увеличившись за год на 11,6%. Доходы граждан также выросли на 12,1%, составив 342 896 тенге на душу населения.

Еда и еще раз еда

Основная статья расходов казахстанцев – продовольственные товары, на которые приходится 50,1% от общего объема трат. Непродовольственные товары составляют 23,2%, а платные услуги – 18,4%.

Региональные различия. Наибольшая доля расходов на продовольствие зафиксирована в:

Туркестанской (59,9%),

Жамбылской (58,7%),

Алматинской (57,5%) областях.

Наименьшая доля расходов на продовольствие:

в Карагандинской (42,3%),

Акмолинской (43,5%) областях,

а также в Астане (43,8%).

При этом среднедушевой доход, использованный на потребление, составил 313 742 тенге, увеличившись на 11,2%.

Наивысший показатель доходов – в Алматы (446 045 тенге), а наименьший – в Туркестанской области (200 679 тенге) и Шымкенте (228 450 тенге), где уровень дохода на 0,7% ниже среднереспубликанского.

Структура денежных расходов населения

Потребительские расходы в среднем по стране составляют 91,7% от всех денежных расходов. В региональном разрезе этот показатель варьируется: от 82,0% в области Улытау до 99,3% в Мангистауской области. Далее расходы распределяются так:

материальная помощь родственникам и знакомым, алименты: 2,0%,

налоги, платежи и другие выплаты: 0,1%,

погашение кредита и долга: 6,2%.

Важные детали. В области Улытау самый высокий показатель погашения кредита и долга – 16%. Мангистауская область выделяется наименьшей долей расходов на платные услуги (0,2%).

Инфляция и безработица: корректирующие факторы

Инфляция в феврале 2025 года составила 9,4%, что снижает реальный рост доходов до 3,5-4%, а расходов – до 3%. Уровень безработицы также влияет на доходы, варьируясь по регионам.

Эти ключевые моменты отражают сложную картину социально-экономического развития Казахстана, комментирует социолог Айгуль Садыкова.

"С одной стороны, мы видим рост доходов и расходов, что свидетельствует об увеличении потребительской активности. С другой стороны, доминирование расходов на продовольствие, особенно в отдельных регионах, говорит о том, что для многих граждан приоритетом остается удовлетворение базовых потребностей. Региональные различия в доходах и расходах, а также влияние инфляции требуют более адресной и дифференцированной экономической политики". Айгуль Садыкова

А вот мнение другого эксперта – политолога Эдуарда Полетаева, который полагает, что статистические данные некорректны и цифра в 50,1% от дохода, якобы потраченных на еду, преувеличена, и на самом деле расходы на питание у казахстанских семей намного ниже.

"50% – это официальные данные, которые не всегда соответствуют действительности. Например, они не учитывают определенный процент теневой экономики, скрытые доходы в тех же домохозяйствах. Они не учитывают натуральные хозяйства – огороды, домашний скот и так далее. Они не учитывают помощь от родственников, которая в Казахстане очень распространена. Так что обеспечение питанием у нас не всегда связано с зарплатами. Наконец, непонятно, вычтены ли из этой цифры налоги или нет". Эдуард Полетаев

Здесь также нужно отметить, что жители стран, в которых на еду уходит меньше денег, необязательно богаче нас. У каждой страны есть своя структура потребительских расходов. Например, в Канаде граждане тратят на еду 10% от доходов, но отдадут за платную медицину до 20% доходов семьи. Мы отдаем за интернет 10-15 долларов в месяц, а житель Торонто – 50 долларов. Мы платим за коммуналку около 7-10% от зарплаты, а канадец отдаст за обслуживание квартиры до 18% от дохода.

Ранее мы рассказали, сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и социальных платежей.