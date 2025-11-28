Почему доходность ЕНПФ отстает от инфляции, рассказал Сулейменов

Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал о планах повысить доходность Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов признал, что доходность ЕНПФ ниже инфляции.

"Так оно и есть. Для обеспечения долгосрочной ликвидности для вкладчиков мы нарастили долю валютных инструментов до 40%. ЕНПФ сейчас более чувствителен к изменению курса. Когда курс растет, вместе с ним растет и эта 40-процентная доля валютных инструментов. Это своего рода переоценка. Мы же не продаем эти инструменты. Они просто у нас на какую-то отчетную дату умножаются либо на курс 540, либо на курс 520. И, соответственно, дают нам либо плюс либо минус", – добавил он.

Он подчеркнул, что перед Нацбанком стоит задача по увеличению доходности ЕНПФ. Поэтому, помимо наращивания валютной доли, планируется в 2025 и 2026 году ряд мер, в том числе расширение портфеля альтернативных высокодоходных инструментов.

"На мой взгляд, здесь два противоположных фактора: риск и доходность. Если мы хотим большую доходность получать на долгосрочной перспективе, надо рисковать, вкладывать в более рисковые инструменты. Если хотим иметь очень стабильный, но низкий доход, который, возможно, даже инфляцию нашу внутреннюю не побьет, тогда надо вкладывать в облигации развитых стран. Там точно никто не лопнет, никто с рынка не уйдет, но зато там он будет давать 3-4% всего лишь. Соответственно, вот этот баланс любой инвестиционный управляющий все время пытается найти", – пояснил глава Нацбанка.

Ранее в Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане.