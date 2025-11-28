#АЭС в Казахстане
Финансы

Почему доходность ЕНПФ отстает от инфляции, рассказал Сулейменов

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 15:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года рассказал о планах повысить доходность Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов признал, что доходность ЕНПФ ниже инфляции.

"Так оно и есть. Для обеспечения долгосрочной ликвидности для вкладчиков мы нарастили долю валютных инструментов до 40%. ЕНПФ сейчас более чувствителен к изменению курса. Когда курс растет, вместе с ним растет и эта 40-процентная доля валютных инструментов. Это своего рода переоценка. Мы же не продаем эти инструменты. Они просто у нас на какую-то отчетную дату умножаются либо на курс 540, либо на курс 520. И, соответственно, дают нам либо плюс либо минус", – добавил он.

Он подчеркнул, что перед Нацбанком стоит задача по увеличению доходности ЕНПФ. Поэтому, помимо наращивания валютной доли, планируется в 2025 и 2026 году ряд мер, в том числе расширение портфеля альтернативных высокодоходных инструментов.

"На мой взгляд, здесь два противоположных фактора: риск и доходность. Если мы хотим большую доходность получать на долгосрочной перспективе, надо рисковать, вкладывать в более рисковые инструменты. Если хотим иметь очень стабильный, но низкий доход, который, возможно, даже инфляцию нашу внутреннюю не побьет, тогда надо вкладывать в облигации развитых стран. Там точно никто не лопнет, никто с рынка не уйдет, но зато там он будет давать 3-4% всего лишь. Соответственно, вот этот баланс любой инвестиционный управляющий все время пытается найти", – пояснил глава Нацбанка.

Ранее в Минтруда назвали актуальный размер пенсий в Казахстане.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
