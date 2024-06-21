Доходность пенсионных активов ЕНПФ не успевает за инфляцией

Какую доходность получили пенсионные активы под управлением Нацбанка и насколько этот показатель оказался ниже инфляции, в материале Zakon.kz.

Согласно данным ЕНПФ, 1 июня показатель для активов в управлении Нацбанка достиг 3,49% с начала года при инфляции за тот же период в 3,50%, сообщают в Первом Кредитном Бюро.

"Реальная доходность, соответственно, осталась отрицательной, как фиксировалось и на 1 мая, хотя итог и приятнее: было – 0,22%, стало – 0,1%. Собственно, с точки зрения суммы инвестиционного дохода сам май оказался лучше убыточного апреля, результат – 116,7 млрд тенге", – говорится в обзоре ПКБ.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

К слову, по итогам 5 месяцев инвестиционный доход достиг 647 млрд тенге. Это на 27% больше, чем год назад.

"Разбивка отдельных типов доходов и убытков, кстати, стала подробнее, теперь мы знаем эффект от переоценки ценных бумаг – убыток в 57 млрд с начала года", – уточнили в Бюро.

Помимо этого, убыточная категория – переоценка иностранной валюты. Снижение с начала года и по 1 июня составило 47 млрд тенге. В ПКБ указали, что по сравнению с 1 мая этот убыток стал меньше.

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