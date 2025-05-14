Баррель в напряжении: что тормозит цены на нефть

Цены на нефть Brent и WTI колеблются вблизи двухнедельных максимумов, подпитываемые осторожным оптимизмом на фоне временной разрядки в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Однако геополитическая неопределенность играет роль «тормоза» в стоимости нефти, сообщает Zakon.kz.

Надежда на здравый смысл

Недавнее объявление о временном снижении взаимных пошлин между США и КНР на 90 дней вдохнуло новую жизнь в нефтяные рынки. Уже в понедельник стоимость нефти Brent подскочила до отметки выше 66 долларов за баррель, а WTI перешла за 63 доллара.

Этот всплеск отразил надежды инвесторов на ослабление влияния торговой войны на мировой экономический рост и, как следствие, на спрос на энергоносители. Сообщается, что в рамках договоренностей США снизят пошлины на китайский импорт со 145% до 30%, а Китай уменьшит свои пошлины на американские товары со 125% до 10%.

На торговом фронте без перемен

Однако эйфория оказалась кратковременной. Уже к среде цены затормозились и даже начали откат: Brent снизилась на 0,6% до 66,24 доллара, а WTI потеряла 0,6%, опустившись до 63,31 доллара за баррель. Сдерживающими факторами для более существенного роста цен выступают опасения по поводу избыточного предложения. Значительное увеличение запасов нефти в США, зафиксированное на прошлой неделе (рост на 4,3 миллиона баррелей), стало тревожным сигналом для рынка, указывая на возможное превышение предложения над спросом. Аналитики также предупреждают, что, несмотря на временное снижение пошлин, их долгосрочное влияние на мировую торговлю и экономический рост еще может проявиться.

Фото: Zakon.kz

Фактор неопределенности: от Персидского залива до Украины

Напряженность на мировых рынках также поддерживается рядом геополитических факторов. Внимание игроков приковано к ситуации вокруг Украины и ее потенциальному влиянию на поставки энергоносителей и геополитическую стабильность. Также стоит вспомнить о предыдущих дипломатических усилиях США в регионах, критически важных для мировых поставок нефти, таких как Персидский залив, где одной из задач является недопущение резкого роста цен в периоды повышенного спроса. Это подчеркивает, что геополитика остается важным элементом в формировании нефтяных котировок.

Переговоры между Россией и Украиной или их отсутствие могут вызывать краткосрочные колебания цен на нефть из-за неопределенности, считает аналитик Сергей Терешкин.

"Если между Россией и Украиной будет достигнута мирная договоренность, санкционное давление на российскую нефть может быть частично ослаблено. Это может привести к росту экспортного предложения и дополнительному давлению на цены". Сергей Терешкин

Однако официальная позиция Кремля указывает на приоритет национальных интересов над экономическими факторами в этом вопросе. Таким образом, хотя переговоры могут создавать геополитический фон, их фундаментальное влияние на нефтяные котировки будет зависеть от более широкого спектра экономических и санкционных факторов.

Чем дороже нефть, тем лучше для Казахстана

Комфортная цена нефти для бюджета Казахстана находится в диапазоне примерно от 75 до 85 долларов за баррель. Этот уровень позволяет поддерживать добычу, обеспечивать необходимые инвестиции в нефтегазовый сектор и формировать сбалансированный республиканский бюджет.

Отметим, что в проекте бюджета Казахстана на 2025-2027 годы заложена цена нефти в 75 долларов за баррель, что соответствует базовому сценарию социально-экономического развития страны. При этом оптимистичный сценарий предполагает цену около 90 долларов за баррель, а пессимистичный – около 60 долларов за баррель.

Ранее мы сообщили, что заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин объявил о разработке сценария развития экономики РК при цене на нефть в 55 и даже 50 долларов за баррель.