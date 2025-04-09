#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Общество

Падение цен на нефть: правительство Казахстана готовит пессимистический сценарий развития

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:17 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что правительство готовит несколько сценариев развития на случай падения цены на нефть до 50 и 55 долларов за баррель, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ напомнил, что есть три сценария развития: оптимистичный, базовый и пессимистичный. Бюджет Казахстана в основном формируется за счет нефтяных доходов, и падение мировых цен на нефть до 60 долларов за баррель предполагает переход на пессимистический сценарий.

"Мы близки к пессимистическому сценарию при цене 60 долларов за баррель. Мы четко знаем, какие расходы бюджета мы сократим, какие не будем сокращать в любом случае. Вчера мы начали расчеты. Я думаю, сегодня-завтра закончим для сценария 55 и 50 долларов за баррель", – сказал Серик Жумангарин.

Он пояснил, что цены на нефть, возможно, и не упадут, но нужно быть готовыми к любому развитию событий. Зампремьера подчеркнул, что Казахстан уже не раз проходил через кризисы. В это время надо строить инфраструктуру и обеспечивать рабочие места. Правительство сосредоточится на этой аксиоме.

"Не забывайте и о роли Нацфонда. Именно для таких случаев он и создан, когда наступают кризисные времена. Мы до этого его использовали на другие цели несколько лет, довольно справедливую критику получили. И вот сегодня первое чтение прошло Налогового кодекса. Это ответ на критику прежде всего. Мы хотим стабилизировать госфинансы, уменьшить изъятия из Национального фонда, прежде всего целевых трансфертов", – отметил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Ставки земельного и имущественного налогов планируют пересмотреть в Казахстане
Общество
18:11, Сегодня
Ставки земельного и имущественного налогов планируют пересмотреть в Казахстане
Снег и дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Общество
18:05, Сегодня
Снег и дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Современный мусороперерабатывающий завод построят в Алматы
Общество
17:04, Сегодня
Современный мусороперерабатывающий завод построят в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: