Падение цен на нефть: правительство Казахстана готовит пессимистический сценарий развития

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 9 апреля 2025 года в кулуарах Мажилиса сообщил, что правительство готовит несколько сценариев развития на случай падения цены на нефть до 50 и 55 долларов за баррель, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ напомнил, что есть три сценария развития: оптимистичный, базовый и пессимистичный. Бюджет Казахстана в основном формируется за счет нефтяных доходов, и падение мировых цен на нефть до 60 долларов за баррель предполагает переход на пессимистический сценарий.

"Мы близки к пессимистическому сценарию при цене 60 долларов за баррель. Мы четко знаем, какие расходы бюджета мы сократим, какие не будем сокращать в любом случае. Вчера мы начали расчеты. Я думаю, сегодня-завтра закончим для сценария 55 и 50 долларов за баррель", – сказал Серик Жумангарин.

Он пояснил, что цены на нефть, возможно, и не упадут, но нужно быть готовыми к любому развитию событий. Зампремьера подчеркнул, что Казахстан уже не раз проходил через кризисы. В это время надо строить инфраструктуру и обеспечивать рабочие места. Правительство сосредоточится на этой аксиоме.

"Не забывайте и о роли Нацфонда. Именно для таких случаев он и создан, когда наступают кризисные времена. Мы до этого его использовали на другие цели несколько лет, довольно справедливую критику получили. И вот сегодня первое чтение прошло Налогового кодекса. Это ответ на критику прежде всего. Мы хотим стабилизировать госфинансы, уменьшить изъятия из Национального фонда, прежде всего целевых трансфертов", – отметил Серик Жумангарин.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил проект Налогового кодекса в первом чтении.