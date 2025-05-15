Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 506,21 тенге, евро – 568,42 тенге, рубля – 6,3.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 508,5 тенге, продажи – 514,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 567 тенге, продажи – 574 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,23 тенге, продажи – 6,38 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,3 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 569,5 тенге, продажи – 574,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,19 тенге, продажи – 6,31 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,5 тенге, продажи – 514 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567,3 тенге, продажи – 573,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,21 тенге, продажи – 6,27 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.