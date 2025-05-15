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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 мая

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 11:05 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 15 мая 2025 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 506,21 тенге, евро – 568,42 тенге, рубля – 6,3.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 508,5 тенге, продажи – 514,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 567 тенге, продажи – 574 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,23 тенге, продажи – 6,38 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,3 тенге, продажи – 513 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 569,5 тенге, продажи – 574,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,19 тенге, продажи – 6,31 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,5 тенге, продажи – 514 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567,3 тенге, продажи – 573,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,21 тенге, продажи – 6,27 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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