Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 15 мая 2025 года (на 11:05), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 506,21 тенге, евро – 568,42 тенге, рубля – 6,3. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 508,5 тенге, продажи – 514,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 567 тенге, продажи – 574 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,23 тенге, продажи – 6,38 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,3 тенге, продажи – 513 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 569,5 тенге, продажи – 574,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,19 тенге, продажи – 6,31 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510,5 тенге, продажи – 514 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 567,3 тенге, продажи – 573,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,21 тенге, продажи – 6,27 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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