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Финансы

Повышение цены на нефть только лишь на 1 доллар дает Казахстану 150 млн долларов в бюджет

нефть, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 13:02 Фото: pixabay
Цена барреля нефти напрямую определяет доходы Казахстана: по расчетам аналитиков, каждый доллар колебания котировок эквивалентен 150 млн долларов бюджетных поступлений, сообщает Zakon.kz.

Эта острая зависимость от сырьевой конъюнктуры, выявленная в недавнем отчете международной банковской группы ING по странам СНГ-4 (Азербайджан, Армения, Казахстан, Узбекистан) подчеркивает фундаментальную уязвимость экономики страны в условиях растущей глобальной нестабильности.

Как внешние шоки докатываются до СНГ?

Международная банковская группа ING (Internationale Nederlanden Groep – крупнейшая банковская группа Нидерландов, с 2011 года входит в число глобально системно значимых банков, – прим.ред.) опубликовала пересмотренные макроэкономические прогнозы для группы стран СНГ-4. В аналитической записке, опубликованной на платформе ING Think, указывается, что, несмотря на ограниченную прямую связь с центрами торговых конфликтов, экономики региона подвержены значительным косвенным эффектам.

"Несмотря на ограниченную прямую зависимость от США, эффект проявится через косвенные каналы: усиление инфляционных рисков, ожидания роста цен на золото и снижения цен на нефть, а также смягчение глобальной слабости доллара за счет оттока портфельных инвестиций из рискованных активов".ING

Цена вопроса

Для Казахстана и Азербайджана ситуация иная. Их экономики в существенной степени зависят от экспорта нефти. Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает масштаб этой зависимости:

"Снижение цен на нефть ставит в фокус Казахстан и Азербайджан. Обе страны зависят от нефтяной торговли: на нее приходится 55% и 88% экспорта, а также 22% и 52% доходов бюджета соответственно".Эльдар Шамсутдинов

Прямое влияние динамики цен на нефть на бюджет и экспорт этих стран колоссально.

"Каждый 1 доллар за баррель добавляет Казахстану 550 млн долларов экспорта и 150 млн долларов в бюджет; для Азербайджана – 300 млн долларов и 150 млн долларов".Эльдар Шамсутдинов

Вот как это может отразиться в цифрах

Недавний пересмотр прогноза цен на нефть в сторону понижения на 5 долларов в 2025 и на 11 долларов в 2026 может увеличить дефициты текущего счета и бюджета Казахстана на 0,3–0,6%. ВВП, а для Азербайджана потери могут достичь 2% ВВП за два года, – пишут специалисты ING.

"Однако Азербайджан выглядит более изолированным с безубыточной ценой на нефть в 63-64 доллара за баррель для своего бюджета и текущего счета, в то время как Казахстану нужна нефть марки Brent по 80 долларов за баррель для балансировки своего бюджета".ING

Казахстан, однако, располагает механизмом адаптации и может отреагировать через курс тенге, – указывают банкиры.

Крупный капитал обходит СНГ стороной

Несмотря на общее ослабление доллара США к основным мировым валютам (снижение на 8% за рассматриваемый период), валюты стран СНГ-4 не смогли продемонстрировать существенного укрепления. Курс узбекского сума остался стабильным, казахстанский тенге и армянский драм прибавили лишь 1,4–1,5%.

Аналитики считают, что в условиях глобальной неопределенности инвесторы перетекают между активами "убежища", в то время как валюты развивающихся стран остаются вне зоны притока капитала. Исключение составляет азербайджанский манат, сохраняющий жесткую привязку к доллару.

И все же, по итогам пересмотра своих позиций, ING оставил прогноз по росту ВВП Казахстана на уровне 4,5%, что свидетельствует об осторожной оценке перспектив на фоне описанных рисков, связанных прежде всего с нефтяной зависимостью.

Ранее мы рассказали, почему ВВП Казахстана показывает рост, несмотря на двузначную инфляцию.

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Андрей Зубов
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