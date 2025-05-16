Казахстанская жилищная компания предложила застройщикам из регионов новую ипотеку

Около 100 застройщиков стали участниками встречи, организованной в Астане Казахстанской жилищной компанией.

Им рассказали о подробностях участия в проектах комплексной застройки территорий, преимуществах ипотеки для регионов "Орда Аймақ", а также новых цифровых сервисах Qazreestr 2.0, упрощающих заключение юридических сделок.

На встрече прошла презентация нового механизма финансирования комплексной застройки в регионах.

Фото: пресс-служба АО "КЖК"

Данная программа призвана улучшить облик казахстанских городов и создать комфортную для жителей среду.

"Акцент на регионы сделан неслучайно. Сегодня большая часть квадратных многоквартирных метров вводится в трех крупных городах – Алматы, Астане и Шымкенте. В связи с этим мы бы хотели уделять внимание и региональному развитию. Прежде всего, мы – граждане этой страны. Здесь растут наши дети, и мы хотим, чтобы для жителей все было максимально удобно". Председатель правления АО "Казахстанская жилищная компания" Алтай Куздибаев

Комплексная застройка предполагает строительство жилых кварталов площадью не меньше 10 тыс кв метров.

Речь идет не о точечной застройке, известной своей плотностью, а удобных компактных кварталах, где есть место всему, без чего сложно представить жизнь и быт горожан.

"Обязательное условие – наличие в шаговой доступности парков, школ, детских садов. Сейчас людям важно не просто иметь крышу над головой, но и полноценную качественную городскую среду. В рамках программы мы начинаем прямое финансирование застройщиков. Мы будем предоставлять заемный капитал. Кроме того, программа даст возможность привлекать средства дольщиков. Думаю, вскоре появятся новые объекты в новом качестве". Заместитель председателя правления КЖК Исламбек Каирбеков

Фото: пресс-служба АО "КЖК"

Также программа предусматривает проекты по реновации ветхого жилья.

"В трех мегаполисах Казахстана мы оставляем финансирование комплексной застройки в программе реновации жилья. К сведению, 60% ветхого жилья сосредоточено сегодня в самом крупном городе страны – Алматы", – отметил Алтай Куздибаев.

Он назвал преимущества для застройщиков при участии в программе комплексной застройки в регионах.

"Они получают оборотный капитал в размере до 30% от сметной стоимости проекта. Параллельно мы рекомендуем получить нашу гарантию, чтобы на этапе строительства застройщик мог привлекать средства дольщиков. При получении нашей гарантии для него открывается вся ипотечная линейка "Отбасы банка" или дополнительная ипотека "Орда Аймақ", если речь идет о регионе", – уточнил председатель правления Казахстанской жилищной компании.

Фото: пресс-служба АО "КЖК"

Ипотеку "Орда Аймақ" запустили в апреле этого года. По информации КЖК, она призвана поддержать тех, кто инвестирует в жилье на этапе его строительства.

"Орда Аймақ отличается от других ипотечных программ тем, что ее фокус-группа – дольщики, которые ищут строящееся жилье. Мы это делаем с предоставлением гарантий. Средства дольщиков будут полностью защищены – в случае дефолта застройщика мы достроим данный объект", – добавил Алтай Куздибаев.

Основные условия ипотеки "Орда Аймақ" озвучил директор департамента КЖК Темирлан Бекбаев. Процентная ставка – 15,9%, первоначальный взнос от 20%, срок займа – до 20 лет. Сумма займа – до 75 млн тенге.

"Заемщиком может стать гражданин в возрасте от 21 года с подтверждением дохода за последние полгода. Если недостаточно дохода, можно привлечь созаемщика. По интересующим вопросам можно обратиться в Отбасы банк или офис продаж застройщика", – рассказал он.

Еще одна инициатива КЖК – новые цифровые сервисы Qazreestr 2.0 – единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве. Она обеспечивает прозрачность и удобство сделок на этапе строительства. У Qazreestr 2.0 есть ряд преимуществ: можно проверить надежность застройщика и наличие у него разрешения от акимата на строительство, оформить договор долевого участия онлайн, в короткие сроки зарегистрировать ДДУ и пр.

В 2024 году благодаря инструментам поддержки жилищного строительства КЖК был обеспечен ввод более 3,2 млн кв метров жилья. Более 40 тыс. казахстанских семей обрели свое жилье.

"Наша задача – создать комфортную среду для граждан в регионах с доступной ипотекой, качественной инфраструктурой и цифровыми решения для удобства", – отметили в КЖК.