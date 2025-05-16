Анализ факторов влияния на инфляцию провел Нацбанк

Национальный банк опубликовал инфляционные тенденции по Казахстану в апреле. По данным монетарного регулятора, в апреле годовая инфляция продолжила ускоряться и составила 10,7%.

"Выросли цены на продукты питания и сервисы. Темпы роста цен на непродовольственные товары замедлились. Ускоряющийся рост цен производителей в обрабатывающей промышленности и растениеводстве вкупе с устойчивым внутренним потребительским спросом создает значимое давление на цены. Дополнительным фактором давления остаются мировые цены на продовольственные товары, достигшие максимальных значений за последние два года", – говорится в опубликованном документе.

Месячная инфляция, несмотря на замедление, остается повышенной – 1,2%. Инфляция, очищенная от сезонности, как и в предыдущем месяце, составила 1%. По сравнению с предыдущим месяцем сезонно очищенный рост цен на продукты питания замедлился с 1,3% до 0,8%, на непродовольственные товары – с 0,7% до 0,5%. Темпы роста цен на услуги увеличились с 1% до 1,8%.

В апреле годовая инфляция на продовольственные товары ускорилась до 8,5% по сравнению с 7,6% в марте.

Как отметили в Нацбанке, ситуация на мировом рынке продовольствия демонстрирует признаки ухудшения. В апреле Индекс продовольственных цен ФАО вырос на 1% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении прирост составил 7,6%. Основной вклад в рост индекса внесло повышение цен на зерновые, мясо и молочную продукцию, тогда как снижение цен на сахар и растительные масла частично сдерживало общий рост индекса.

Значимое влияние на ценовую динамику сейчас оказывает торговая политика США, на фоне которой усиливается волатильность валютных курсов и возрастают опасения относительно перспектив спроса.

Годовой рост цен на непродовольственные товары замедлился с 9,1% в марте до 8,9% в апреле. Замедление также отмечается по месячной (0,6%) и сезонно очищенной инфляции (0,5%).

В апреле годовой рост цен на платные услуги ускорился до 15,7% по сравнению с 14,3% в марте. Месячная инфляция также значительно возросла – до 1,9% против 1,3% месяцем ранее. Сезонно очищенный рост составил 1,8% (в марте – 1%). Основной вклад в ускорение сервисной инфляции внес рост цен на рыночные услуги, включая услуги больниц, вывоза мусора, общественного питания, парикмахерских и заведений личного обслуживания, а также амбулаторные услуги. Подобный рост цен на рыночные услуги может отражать ценовую перестройку в ответ на текущее ускорение общей инфляции, а также перекладывание возросших инфляционных ожиданий на потребителей на фоне сохраняющегося негативного новостного фона.

В прошлом месяце вклад от роста цен на регулируемые жилищно-коммунальные услуги был сдержанным. Месячные темпы роста тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги замедлились до 0,2% по сравнению с 4,4% в марте. Годовой рост также замедлился с 25,6% до 24,5%.

Помимо удорожания внутреннего производства в апреле продолжился рост цен на импортные продовольственные товары. В структуре продуктов питания, ввозимых из стран СНГ, отмечается рост оптовых цен на мясные продукты (21,3% г/г), растительные масла (13,4% г/г), кондитерские изделия (19,6% г/г).

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией финансистов Казахстана, прогнозы экспертов по ключевым макроэкономическим параметрам пересмотрены в сторону ухудшения в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры: прогноз по инфляции через год повышен до 11,8% (11,2% ранее) с учетом ускорения ее наблюдаемой динамики.

Стоит отметить, что в начале марта Нацбанк пересмотрел свои прогнозы по инфляции по сравнению с первоначальными на начало этого года, увеличив свои ожидания на 2025 год в пределах 10-12%.