Факторы для замедления инфляции назвал глава Нацбанка

Фото: Zakon.kz

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года рассказал, что предпринимается для снижения инфляции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов указал на фискальную консолидацию, как ключевой фактор снижения инфляционного давления. "Совместно с правительством реализуем Программу макроэкономической стабилизации на 2026-2028 годы. Считаем важным обеспечить соблюдение ключевых бюджетных параметров: дефицит республиканского бюджета – 2,5% и трансферты из Нацфонда – не более 2,8 трлн тенге", – пояснил глава Нацбанка. Указал он и на необходимость управляемого охлаждения потребительского кредитования. "Мы уже видим первые результаты. Проинфляционный характер этого фактора в значительной степени купирован. Важно закрепить заданный тренд без ущерба для экономики. Также важно реализовать масштабную программу финансовой поддержки экономики со стороны "Байтерека" с минимальным инфляционным эффектом. И для бизнеса, и для населения также крайне важны сроки и параметры роста тарифов и ГСМ. Поэтому рестарт реформ тарифного и ценового регулирования потребуется провести очень взвешенно и с учетом всех факторов", – призвал глава Нацбанка. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Нацбанку переломить неблагоприятную ситуацию по инфляции.

