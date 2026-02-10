#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
494.75
586.77
6.38
Экономика и бизнес

Факторы для замедления инфляции назвал глава Нацбанка

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 14:01 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства 10 февраля 2026 года рассказал, что предпринимается для снижения инфляции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов указал на фискальную консолидацию, как ключевой фактор снижения инфляционного давления.

"Совместно с правительством реализуем Программу макроэкономической стабилизации на 2026-2028 годы. Считаем важным обеспечить соблюдение ключевых бюджетных параметров: дефицит республиканского бюджета – 2,5% и трансферты из Нацфонда – не более 2,8 трлн тенге", – пояснил глава Нацбанка.

Указал он и на необходимость управляемого охлаждения потребительского кредитования.

"Мы уже видим первые результаты. Проинфляционный характер этого фактора в значительной степени купирован. Важно закрепить заданный тренд без ущерба для экономики. Также важно реализовать масштабную программу финансовой поддержки экономики со стороны "Байтерека" с минимальным инфляционным эффектом. И для бизнеса, и для населения также крайне важны сроки и параметры роста тарифов и ГСМ. Поэтому рестарт реформ тарифного и ценового регулирования потребуется провести очень взвешенно и с учетом всех факторов", – призвал глава Нацбанка.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Нацбанку переломить неблагоприятную ситуацию по инфляции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ предлагает глава Нацбанка
14:02, Сегодня
Ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ предлагает глава Нацбанка
В Нацбанке пообещали притормозить бурный рост кредитов населению
13:38, Сегодня
В Нацбанке пообещали притормозить бурный рост кредитов населению
Замедление инфляции в мае объяснил глава Нацбанка
11:27, 13 июня 2024
Замедление инфляции в мае объяснил глава Нацбанка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший чемпион "отодвинул" назвавшего казахов "родными" россиянина в претендентском бою UFC
15:18, Сегодня
Бывший чемпион "отодвинул" назвавшего казахов "родными" россиянина в претендентском бою UFC
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
14:54, Сегодня
Казахстан завоевал два "золота" на чемпионате Азии по стрельбе
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
14:47, Сегодня
Казахстанские шорт-трекистки провалились на зимней Олимпиаде-2026
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
14:37, Сегодня
Казахстанские лыжники не пробились в четвертьфинал спринта на Олимпиаде в Италии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: