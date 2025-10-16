Учетная политика и бухучет в госучреждениях: внесены изменения

Приказом и.о. министра финансов от 10 октября 2025 года внесены изменения в Учетную политику и Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственное учреждение получает доходы от необменных и обменных операций.

К доходам от необменных операций относятся:

финансирование текущей деятельности;

финансирование капитальных вложений;

трансферты и субсидии;

гранты;

налоговые поступления;

спонсорская и благотворительная помощь;

прочие необменные операции.

К доходам от обменных операций относятся:

операции от управления активами;

от реализации товаров (работ и услуг).

Момент признания актива и доходов по налоговым поступлениям возникает в результате налоговой операции, является моментом, с которого прошлое событие служит основанием по контролю над активом.

Для оценки суммы доходов по корпоративному подоходному налогу (КПН) к начислению уполномоченный орган признает доходы на основании соответствующих сведений из лицевых счетов по КПН на отчетную дату.

Для оценки суммы доходов по налогу на добавленную стоимость (НДС) к начислению являются записи в лицевых счетах, фиксирующие факт начисления доходов от НДС по декларациям налогоплательщиков отчетного периода.

Аналогичный подход применяется к другим видам налоговых поступлений, налоговый период для которых установлен календарный месяц или календарный квартал (акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, налог на игорный бизнес).

В случае отсутствия формирования лицевых счетов по налоговым поступлениям на уровне областного бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы, для отражения доходов по налоговым поступлениям используются данные поступлений денежных средств в бюджет.

Указывается, что налоговые поступления в соответствующий бюджет признаются в учете уполномоченным органом по методу начисления и отражаются как доходы от необменных операций.

Налоговый актив признается при возникновении налогового события и соблюдении критериев признания.

Поступления от налогов, полученных до наступления налогового события, признаются активом и обязательством (авансовые поступления), поскольку событие, которое дает право получения отчитывающимся субъектом налоговых поступлений, еще не наступило, а критерии на признание налогового дохода не удовлетворяются.

Авансовые поступления по налогам не отличаются, по существу, от других авансовых поступлений. Обязательство признается до наступления налогового события. С наступлением налогового события обязательство ликвидируется и признается доход.

Поступления от продажи основного капитала, от продажи финансовых активов государства уполномоченный орган признает доход в момент поступления денежных средств в бюджет.

Поступления от продажи основного капитала, от продажи финансовых активов государства, неналоговые поступления, кроме штрафов и пени, отражаются в бухгалтерском учете на основании соответствующей информации в порядке, предусмотренном Правилами бухгалтерского учета.

Кроме того, в Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях в новой редакции изложены часть пунктов.

Так говорится, что первичными документами по учету налоговых поступлений в бюджет, за исключением областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы, является сводный отчет по итоговым операциям лицевых счетов налогоплательщиков (начисленных, уменьшенных, поступивших, возвращенных сумм в бюджет).

Первичными документами по учету поступлений части чистого дохода государственных предприятий, дивидендов на государственные пакеты акций, а также доходов на доли участия в юридических лицах, находящихся в государственной или коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления), являются данные, предоставленные уполномоченными органами соответствующих отраслей или местными исполнительными органами либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Первичными документами по учету неналоговых поступлений в бюджет являются формы отчетов по поступлениям, полученные из подсистемы Аналитический центр (АЦ) интегрированной автоматизированной информационной системы (ИАИС) "е-Минфин" АЦ Компонент "Формирование отчетности и статистики по государственным финансам, анализ исполнения бюджетов, подготовка аналитических материалов".

Первичными документами по отражению начисленных налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы являются формы отчетов по поступлениям, полученные из ИАИС.

Начисление заработной платы производится один раз в месяц и отражается в учете в последний день месяца.

Выплата заработной платы работникам государственных учреждений производится в порядке, установленном Правилами исполнения бюджета.

Так, за первую половину месяца работникам выдается аванс в размере 50% месячной заработной платы за минусом сумм удержаний.

Аренда классифицируется как:

финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом независимо от перехода прав собственности по истечении срока аренды;

операционная аренда, если она не подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом.

Классификация аренды в качестве финансовой или операционной в большей степени зависит от содержания операции, условий договора и производится на начальную дату аренды.

Начало арендного договора – наиболее ранняя дата заключения договора об аренде или принятия сторонами обязательств в отношении основных условий аренды.

К обстоятельствам, которые по отдельности или в совокупности обычно приводят к классификации аренды как финансовой относятся:

договор аренды предусматривает передачу права собственности на актив арендатору в конце срока аренды;

арендатор имеет право на покупку актива по цене, которая, как ожидается, будет настолько ниже справедливой стоимости на дату реализации этого права, что на дату начала арендных отношений можно обоснованно ожидать реализации этого права;

срок аренды распространяется на значительную часть срока экономической службы актива даже при отсутствии передачи права собственности;

на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей практически равна справедливой стоимости актива, являющегося предметом аренды;

сданные в аренду активы имеют такой специализированный характер, что только арендатор может использовать их без значительной модификации.

Доход признается, когда существует вероятность получения государственным учреждением будущих экономических выгод или сервисного потенциала, которые надежно оцениваются.

Государственное учреждение признает доходы методом начисления в соответствии с положениями Учетной политики.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2025 года.