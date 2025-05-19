Пенсионные активы: как ими управляют и почему не стоит бояться временных колебаний

С начала года многие казахстанцы заметили, что на их пенсионных счетах в ЕНПФ стало меньше денег. О том, как формируются и инвестируются пенсионные накопления, почему временами сумма на счете может уменьшаться, Zakon.kz рассказала заместитель председателя Нацбанка РК Алия Молдабекова.

– Расскажите, пожалуйста, с чем связано снижение средств на пенсионных счетах и стоит ли казахстанцам беспокоиться по этому поводу?

– С начала 2025 года вкладчики действительно могли заметить уменьшение суммы на своих пенсионных счетах. По итогам первых четырех месяцев этого года инвестиционная доходность составила (-)1,05%, а совокупная отрицательная переоценка – 231,5 млрд тенге.

Скажу сразу: это связано с переоценкой рыночной стоимости активов в портфеле. Поэтому оснований для беспокойства нет, ведь уже в апреле был зафиксирован положительный инвестиционный результат в размере (+)215 млрд тенге, что значительно компенсировало потери с начала года.

– Что стало причиной такого "минуса"? Почему активы вдруг подешевели?

– Есть две ключевые причины временного снижения доходности. Первая – это рост доходностей государственных ценных бумаг Казахстана. Когда растет доходность, рыночная цена облигаций снижается. Это связано с инфляционными ожиданиями и повышенным предложением данных ценных бумаг со стороны Министерства финансов ввиду необходимости привлечения финансирования для покрытия дефицита республиканского бюджета.

Вторая причина – укрепление курса тенге по отношению к доллару США с 525,11 до 512,34 тенге за доллар. Это снизило в пересчете на тенге оценочную стоимость валютных активов, доля которых составляет порядка 40% от всего портфеля.

Важно подчеркнуть, что речь идет о бумажном, нереализованном убытке. То есть это результат переоценки, а не фактической потери. При восстановлении рыночной стоимости активов и изменении валютного курса данные убытки будут нивелированы соответствующим доходом.

– То есть это не катастрофа и не повод для паники?

– Совершенно верно. Пенсионные активы – это долгосрочные инвестиции, и краткосрочные колебания в них неизбежны. По-настоящему оценивать эффективность управления необходимо на горизонте года и на более длительной основе.

Например, за последние 12 месяцев, с мая 2024 по апрель 2025 года, доходность пенсионного портфеля составила 13,35% при инфляции в размере 10,7%. То есть реальный доход положительный, и пенсионные накопления казахстанцев продолжают расти.

В целом с момента консолидации пенсионных активов в ЕНПФ, которая завершилась в апреле 2014 года, накопленная доходность составила 180,2%, тогда как накопленная инфляция за этот период – 156%. А значит, пенсионные накопления казахстанцев стабильно растут в реальном выражении.

Национальный банк ведет постоянный мониторинг и управляет рисками. Мы оперативно реагируем на возникающие обстоятельства, исходя из целесообразности, рыночной ситуации, имеющихся возможностей и других факторов. Все это делается в интересах вкладчиков.

– Сколько в целом пенсионных активов накопилось в ЕНПФ и что с ними происходит на данный момент?

– На сегодняшний день в ЕНПФ накоплено 22,6 трлн тенге. Это средства казахстанцев, которые поступают в фонд в виде обязательных, добровольных и профессиональных пенсионных взносов. Все они управляются в строгом соответствии с законодательством нашей страны.

Важно понимать, что пенсионные накопления не лежат без движения. Как и в большинстве стран, они инвестируются, чтобы сохранить и приумножить накопления.

Управлением активов занимаются Национальный банк и частные управляющие компании. Наша инвестиционная стратегия направлена на стабильный доход при приемлемом уровне риска. Это значит, что пенсионные активы размещаются как внутри страны, так и на международных рынках.

– А какова картина в цифрах?

– Структура портфеля диверсифицирована по валюте: 60% активов в тенге, а 40% – в иностранной валюте. Это позволяет сбалансировать доходность и снизить валютные риски.

Мы инвестируем в облигации, акции, депозиты и другие финансовые активы как отечественных, так и иностранных эмитентов.

Если говорить о цифрах, то по итогам 2024 года доходность инвестиционного портфеля составила 17,84% при уровне инфляции 8,6%. Таким образом, вкладчики получили высокий положительный реальный доход. Суммарный инвестиционный доход за год составил 3,4 трлн тенге.

Отмечу, что ЕНПФ публикует подробные отчеты каждый месяц на своем официальном сайте, структура портфеля и результаты инвестиций открыты для всех.

– Деньги вкладчиков в последнее время активно вкладываются в казахстанский квазигоссектор. Многие считают, что это не самый надежный инструмент для инвестирования. Не получится ли, что деньги идут на поддержку экономики, а не приносят реальный доход?

– Такой вопрос действительно регулярно поднимается в общественной повестке. И это понятно, люди хотят быть уверены, что накопления работают в их интересах. Важно уточнить, что инвестирование в финансовые инструменты казахстанских эмитентов – это устоявшаяся практика, соответствующая интересам как вкладчиков, так и экономики в целом.

Средства ЕНПФ регулярно инвестируются в облигации надежных казахстанских эмитентов, таких как АО "НУХ "Байтерек" и АО "ФНБ "Самрук-Казына". Они имеют высокие кредитные рейтинги, сопоставимые с рейтингом самого государства.

В свою очередь, данные эмитенты используют полученные средства для финансирования важных инвестиционных проектов в энергетике, транспорте, коммунальной инфраструктуре, агропромышленном комплексе и других стратегически важных отраслях экономики.

Важно, что данные инвестиции осуществляются исключительно на рыночных условиях, на возвратной и возмездной основе, с учетом требуемой доходности и рисков. Это означает, что пенсионные активы работают как полноценный инвесторский капитал, а не как средство прямого финансирования.

– И вкладчики от этого выигрывают?

– Безусловно, такой подход позволяет обеспечивать стабильную рыночную доходность для вкладчиков и поддерживать при этом социально и экономически значимые проекты внутри страны. Деньги казахстанцев в первую очередь должны работать в Казахстане, на развитие нашей экономики, инфраструктуры и в целом на создание основы для повышения благосостояния населения.

При этом отмечу, что Национальный банк строго разделяет интересы эмитентов и инвесторов. Все инвестиционные решения принимаются исключительно с учетом интересов вкладчиков.

– Учитывая, сколько вопросов у людей вызывает управление пенсионными деньгами, будут ли какие-нибудь изменения в подходах? Может, появится больше вариантов для выбора?

– Да, действительно мы планируем ряд мер. Они направлены на усиление долгосрочной устойчивости и адекватности уровня будущих выплат. Один из ключевых индикаторов эффективности – это коэффициент замещения дохода, то есть насколько пенсия может покрыть привычные расходы человека после выхода на заслуженный отдых. Чтобы показатель был достойным, важно добиваться реальной доходности, превышающей инфляцию.

– А что конкретно будет меняться?

– Во-первых, мы продолжим сохранять валютную диверсификацию. 40% активов останутся в валюте.

Во-вторых, планируется изменение структуры валютной части портфеля в пользу более доходных классов активов, таких как акции и альтернативные инструменты, например, фонды недвижимости, частного капитала, хедж-фонды. Альтернативные инструменты широко применяются суверенными фондами по всему миру и уже используются в Казахстане при управлении золотовалютными резервами с 2015 года и Национальным фондом с 2023 года.

В-третьих, будет продолжена работа по развитию института частных управляющих компаний: уже сегодня вкладчики могут передать в их управление до 50% своих пенсионных накоплений. Да, пока объемы у частных компаний по сравнению с Национальным банком небольшие, ведь они начали формировать свои портфели относительно недавно. Но именно это делает их более мобильными, а значит, дает возможность вкладчикам получать более высокую доходность портфелей. Главное, у казахстанцев есть возможность выбрать инвестиционную стратегию и распределить подходы, и тем самым повысить эффективность своего пенсионного портфеля.

Кроме того, у нас активно ведется работа над совершенствованием нормативной базы и повышением финансовой грамотности населения, чтобы каждый вкладчик мог осознанно и эффективно использовать свое право выбора инвестиционного управляющего.

Цель всех этих мер – сделать пенсионную систему более устойчивой и обеспечить достойный уровень жизни будущих пенсионеров.

